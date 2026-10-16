Подновяват изтеглянето на "Челси 3", ако времето се подобри

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Ако времето се подобри, операцията по изтеглянето на ударения от дронове кораб "Челси 3" ще бъде подновена.

В четвъртък бе направен опит корабът да бъде изтеглен, но лошото време в морето наложи акцията да бъде прекратена. Влекачът „Алиот", който беше изпратен да прибере кораба, се върна сам в бургаското пристанище, съобщи БНТ.

"Челси 3" е на дрейф край Приморско и трябва да бъде изтеглен до пристанище Бургас. Корабът навлезе на 12 мили източно от Приморско заради силния вятър, който го измести на юг.

В четвъртък премиерът Румен Радев съобщи, че корабът ще бъде докаран в Бургас за ремон и за да бъде щателно изследван за останки от дронове.

"Челси 3" и "Дигнити" бяха ударени в нощта срещу 13 октомври в прилежащата ни зона в Черно море, на около 17 и 15 мили от брега. Това се случи точно седмица след ударените кораби в икономическата ни зона "Ейбъл" и "Алфа Ватан".

16-членния екипаж на "Челси 3", състоящ се от украинци и азербайджанци, беше спасен от българските власти. Петима от моряците на "Дигнити", който потъна, също бяха спасени.

Атаката срещу двата кораба се случи точно седмица, след като в изключителната ни икономическа зона бяха ударени корабите "Ейбъл" и "Алфа Ватан".

Миналият петък военните обследваха опожарения "Ейбъл", който все още е на вода. Бе установено, че корабът е превозал жито. Бе съобщено, че на него не са открити никакви останки от дронове. Очаква се да бъде извършен оглед с подводен дрон на потъналия при първата атака "Алфа Ватан".

В четвъртък бяха ударени и два кораба в териториалните води на Румъния. Ударите съвпаднаха с Европейския съвет в Брюксел, на който румънският президент Никушор Дан се срещна с генералния секретар на НАТО Марк Рюте и българския премиер.

След срещата стана ясно, че НАТО се събира на специален съвет заради атаките срещу търговски кораби край бреговете на България и Румъния.