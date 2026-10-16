Министър Шишков: Спряната поръчка за мантинелите очевидно накърни нечии интереси

Спряхме обществена поръчка за мантинелите за 1 млрд. лева, това накърни нечии икономически интереси, заяви регионалният министър Иван Шишков в студиото на "Здравей, България" по Нова телевизия по повод обвинения на ДПС за подмяна на мантинели без договор.

"Има 6 участъка, за които са подписани договори за мантинелите. Те са правени от правителството на Кирил Петков. Зад всички договори седи сглобката, а президентът Радев нямаше никаква възможност да реагира.

За три от тях договорите са надвишавани с 50 и повече процента. Направени са възлагания по тези договори над определената сума. Може би тези пари са отивали за въпросните полети до Дубай", коментира министърът.

Няма надвишаване в Северна България, а главно в Южна България, където оперира една определена фирма. Колкото повече говорим по тази тема, все повече излизат факти, които не са в полза на ДПС, добави той и уточни, че обходният път на Кресна от магистрала "Струма" няма да е готов за следващото лято, но се надяваме, че ще стане до края на годината.

Няма битка между министерството, пътната агенция и общината за Околовръстното, но столичният кметът се държи странно. Фундаменталните проблеми трябва да се решат с участието на Васил Терзиев, но той буквално отсъства от тези разговори. За последната отсечка нямаме споразумение, а там държавата отчуждава много имоти. Със завършването на Околовръстното то влиза в градска среда и става изключително важно за София", каза още Иван Шишков.

Той уточни, че до средата на следващата година няма да има завършени основни ремонти на главни пътища и тепърва се уточняват плановете за нови участъци от магистралите.