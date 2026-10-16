Планинската спасителна служба: Още сняг се очаква тези дни, туристите да внимават

Снежна покривка има във високите части на Пирин, Рила, Родопите и Витоша. Над 1500 метра снегът на места достига 20-25 сантиметра, а през следващите дни се очакват нови валежи. От Планинската спасителна служба (ПСС) предупреждават, че затоплянето през деня и нощното замръзване създават допълнителни рискове за туристите. През следващите дни времето ще остане динамично, като се очакват нови снеговалежи във високите части на планините. Условията за туризъм са зимни и крият рискове, които не бива да се подценяват.

„Въпросът е да се спазват основните правила за безопасност и по възможност придвижване в по-низките части на планините. Действително доста снежна покривка се натрупа през последните дни по високите части на всички планини в България. Очаква се тези дни да падне и още сняг", заяви пред БНТ Александър Весков, директор на ПСС Благоевград.

Той подчерта, че зимните обувки, котките и пикелите са задължителни при подходящи за тях маршрути и условия. Туристите не бива да се движат сами и трябва предварително да уведомяват близките си за планирания маршрут. Сред основните опасности са мъглата, изгубването, подхлъзванията, заледяването и пропадането между камъни под снежната покривка.

„Много важно е и по възможност да не се предприемат такива маршрути сам, а в компанията на някой, защото първата помощ, другарската помощ е животоспасяваща в 90% от случаите", предупреди Весков.

През последните дни не са регистрирани сериозни инциденти, съобщи още Александър Весков.

"Сериозни инциденти не сме имали през последните дни, за радост. Може би това, че е лошо времето, малко помага да няма толкова масовост в планините. Но не винаги това какво е времето определя това дали ще има инциденти, или не. Така че ние сме готови да окажем помощ, да се надяваме, че няма да имаме тежки инциденти скоро време", каза шефът на ПСС Благоевград.

Той призова туристите да си правят и планинска застраховка, която покрива разходите за спасителни акции. По думите му годишната застраховка струва около 20 евро. От Планинската спасителна служба напомнят преди преход да проверяваме прогнозата за времето, да подбираме подходяща екипировка и да не подценяваме зимните условия в планината.