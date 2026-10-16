Полицията с акция срещу купения вот в София

Текат акции на МВР преди президентските избори. Основен фокус е противодействието на търговията с гласове. Извършват се проверки в населени места, за които полицията разполага с информация за активност на лица, свързани с подобни престъпления.
Операциите се провеждат съвместно с екипи на Главна дирекция „Жандармерия и борба с тероризма". Осигурява се и безпрепятствено транспортиране на машини и бюлетини, както и книжа, които ще бъдат доставени до изборните секции.
Тази сутрин операция има пред училище в квартал „Христо Ботев" в София.
„Проверени са около 50 адреса, съставят се предупредителни протоколи. Имаме съставени актове по закона за гражданската регистрация. Имаме установено едно лице, което се е издирвало", съобщиха от полицията пред Нова тв.