18 ранени в 21 катастрофи в страната за денонощие

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21 тежки пътнотранспортни произшествия с 18 ранени са регистрирани за изминалото денонощие, съобщи МВР на сайта си, информира БТА.

При пътните инциденти няма загинали. В София са станали 24 леки катастрофи, при които също няма загинали и пострадали.

От началото на месеца в катастрофи живота си са загубили 26 души, а 430 са ранени. От началото на годината загиналите при пътни инциденти са 392-ма, а пострадалите 6832-ма.

При сравнение с реалните данни за загиналите (337) през същия период на 2025 г. се отчитат 55 повече загинали участници в движението по пътищата през 2026 г., допълват от МВР.