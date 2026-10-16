47 пожара потушени у нас за денонощие, един е загинал

47 пожара потушени в страната за денонощие, един е загинал и един е пострадал, съобщават на сайта си от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" на МВР, информира БТА.

През последното денонощие в страната пожарникарите са реагирали на 78 сигнала за произшествия.

Преки материални щети има от 20 пожара - 8 в жилищни сгради, 3 в промишлени сгради, 1 в спомагателна постройка, 4 в транспортни средства, 1 в съоръжение на открито и 3 други, съобщават още от МВР.

В съобщението на ведомството се казва още, че без нанесени материални щети са 27 от възникналите пожари, от тях 13 са в сухи треви, горска постеля и храсти, 10 в отпадъци, два в готварски уреди и комини и два други.

Звената на противопожарните служби са извършили 27 спасителни дейности и помощни операции - 4 при катастрофи в транспортни средства, 1 при инцидент с взривоопасни газове, 20 за оказване на техническа помощ (оказване съдействие на други структури на МВР, отстраняване на опасни предмети, спасяване на животни, оказване съдействие на граждани, включително под повърхността на водни басейни).

Подадените към пожарните лъжливи повиквания са четири.