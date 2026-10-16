Непълнолетен задигна БМВ в Христо Даново, не успя да го кара дълго

Договори условна присъда от 4 месеца

Непълнолетен младеж открадна БМВ в карловското село Христо Даново, но не успя да го кара дълго, защото го повреди. Това се е случило на 24 февруари т. г., а щетите по колата са дребни - оценени са на 60 евро.

След залавянето му била определена мярка за неотклонение "под надзор на инспектор от детската педагогическа стая към РУ - Карлово", защото няма навършени 18 години. Той е възстановил щетите на собственика на БМВ-то, признал е вината си и е договорил с прокуратурата условна присъда от 4 месеца с изпитателен срок от 1 година. Ще трябва да плати и разноските по делото от близо 500 евро.

Споразумението вече е одобрено от Районния съд в Карлово.