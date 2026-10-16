ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мечка се разхожда край зоокъта в Сандански

Времето София 10° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23744176 www.24chasa.bg

Непълнолетен задигна БМВ в Христо Даново, не успя да го кара дълго

Ваня Драганова

[email protected]

2260
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Районният съд в Карлово

Договори условна присъда от 4 месеца

Непълнолетен младеж открадна БМВ в карловското село Христо Даново, но не успя да го кара дълго, защото го повреди. Това се е случило на 24 февруари т. г., а щетите по колата са дребни - оценени са на 60 евро. 

След залавянето му била определена мярка за неотклонение "под надзор на инспектор от детската педагогическа стая към РУ - Карлово", защото няма навършени 18 години. Той е възстановил щетите на собственика на БМВ-то, признал е вината си и е договорил с прокуратурата условна присъда от 4 месеца с изпитателен срок от 1 година. Ще трябва да плати и разноските по делото от близо 500 евро.

Споразумението вече е одобрено от Районния съд в Карлово. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Районният съд в Карлово

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

MILA.BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание