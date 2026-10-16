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Уловиха и преместиха и втора мечка от района на село Гьоврен

Валентин Хаджиев

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Мечката е заловена в Гьоврен и преместена в Държавно ловно стопанство "Кормисош". Снимка: Фейсбук/ ЮЦДП

Втора кафява мечка е заловена в района на девинското село Гьоврен, съобщиха от Южноцентралното държавно предприятие (ЮЦДП). Животното е преместено на територията на Държавно ловно стопанство „Кормисош", в район без населени места и с подходящи условия за обитаване от кафяви мечки.

В сряда сутринта мечка попадна в един от петте капана, поставени преди около 10 дни в района на селото. Двете млади мечки обикалят Гьоврен от средата на септември, като търсят храна около контейнерите за смет и все по-често навлизат във вътрешността на населеното място.

Според местните жители мечетата са на около две години и наскоро са се отделили от майка си. Камери за видеонаблюдение са заснели животните да се движат по улиците, включително в района над кметството. Жителите твърдят, че мечките са три, докато според горските специалисти са две.

След множество сигнали на 6 октомври министърът на земеделието и храните Пламен Абровски посетил село Гьоврен и се срещнал с местните жители. На срещата било взето решение мечките да бъдат уловени с капани.

Акцията в Гьоврен е предприета с цел гарантиране на безопасността на хората. В нея са участвали служители на Държавно горско стопанство – Триград и три ловни стопанства, уточняват от ЮЦДП.

Мечката е заловена в Гьоврен и преместена в Държавно ловно стопанство "Кормисош". Снимка: Фейсбук/ ЮЦДП

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