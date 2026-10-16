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Шофьор е със счупен крак, а друг в ареста след засечка на пътя в село Самоводене

Дима Максимова

[email protected]

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Екшън на главния път Велико Търново - Русе в критичен участък през великотърновското село Самоводене завърши със счупен крак на мъж от Трявна, съобщи полицията.

Скандалът между шофьори по натовареното трасе започнал след  засичане на пътя. Нямало удар и смачкани ламарини, но изнервените мъже слезли да се разправят  в селото и се сборичкали. Случката се разиграла около 7,30 ч сутринта в четвъртък.  

След намесата на полицията е установено, че 34-годишен от Трявна е със средна телесна повреда, а съпричастен към извършеното е 44-годишен от Габрово. Той е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР.

По случая е започнато досъдебно производство.

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