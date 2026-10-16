Атаките с дронове събраха Иван Костов и Бойко Борисов

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Не желаем разширяване на войната. Искаме да предотвратим въвличането на България в нея. Това обаче не може да стане чрез снишаване, политически уверения или надежда за благосклонност от Москва. Такъв апел отправиха към кабинета на "Радев" бивши президенти, премиери, дипломати и общественици. Сред тях са и бившите премиери Бойко Борисов и Иван Костов.

Апелът е по повод ударите с дронове по кораби в изключителната икономическа зона на България. Апелът бе публикуван във фейсбук от бившия министър на отбраната Тодор Тагарев.

"Повтарящите се атаки с дронове срещу търговски кораби в Черно море, включително край българския бряг и в румънски териториални води, както и установените през последните години подривни операции на руските служби на територията на двете страни, са знак за нарастваща ескалация на рисковете и заплахите за сигурността на България и региона", се посочва в него.

"България посреща нарастващите рискове с политическо ръководство, което не демонстрира необходимата решителност и готовност за защита на националната сигурност и интересите на гражданите", гласи част от текста.

Според подписалите писмото правителството трябва не само да установява какво вече се е случило, а да гарантира, че България е подготвена за следващата заплаха.

Ето какво гласи цялата публикация:

ОТВОРЕН АПЕЛ

До Българските граждани, Народното събрание, Правителството, Европейския съюз и НАТО

Черно море се превръща във военна зона. България трябва да бъде готова да се защитава.

Повтарящите се атаки с дронове срещу търговски кораби в Черно море, включително край българския бряг и в румънски териториални води, както и установените през последните години подривни операции на руските служби на територията на двете страни, са знак за нарастваща ескалация на рисковете и заплахите за сигурността на България и региона.

Това не са просто инциденти, засягащи корабоплаването. Те поставят въпроса за защитата на гражданите, критичната инфраструктура и националния суверенитет. Можем да даваме различни оценки за степента на риска – дали сме свидетели на поредна фаза на ескалация, на подготовка за по-широко противопоставяне или първите му прояви. Но тенденцията към увеличаване и разширяване на военния риск в Черно море е очевидна.

Всеки отделен случай трябва да бъде разследван и отговорността да бъде установена въз основа на доказателства. Но липсата на окончателна атрибуция за всеки конкретен удар не може да бъде оправдание за бездействие и отсъствие на подготовка.

Нашата тревога е, че България, при сегашното състояние на въоръжените сили и на фона на кампанията за всяване на страх и парализиране на обществото, посреща нарастващите рискове с политическо ръководство, което не демонстрира необходимата решителност и готовност за защита на националната сигурност и интересите на гражданите.

Призоваваме българските граждани

Да изискват от политиците не обещания, че България ще бъде предпазена от война чрез добри отношения с Кремъл, а доказателства, че държавата е способна да защити своите граждани и предприема адекватни действия.

Мирът не се гарантира с надеждата, че Путин ще ни пощади, ако се дистанцираме от Украйна, ЕС и НАТО. Той се защитава с боеспособни въоръжени сили, ефективни служби за сигурност, модерни системи за наблюдение, достоверно възпиране и най-вече в тясна координация и със съвместни усилия с нашите съюзници и парньори от ЕС и НАТО.

Отбраната не означава желание за война. България няма намерение да напада никого. Отбраната означава готовност да не позволим агресията да достигне нашия дом.

Предстоящите президентски избори дават възможност въпросите за сигурността, съюзническата солидарност и мястото на България в европейската политика да бъдат поставени ясно пред обществото.

Призоваваме българското правителство

Да постави националната сигурност над текущите политически съображения и да предприеме конкретни действия:

- да осъди недвусмислено ескалацията на руските военни действия в Черно море и превръщането му в зона на нарастващ военен риск;

- да укрепи наблюдението и защитата на въздушното и морското пространство със собствени средства и тясно взаимодействие в НАТО;

- да ускори изграждането на способности за противодействие на безпилотни системи, като използва в максимална степен опита на Украйна;

- да осигури ефективна координация между въоръжените сили, службите за сигурност и гражданските институции, включително по отношение на дестабилизационни и подривни операции;

- да работи активно със съюзниците за защита на корабоплаването, пристанищата и критичната инфраструктура в Черно море.

Правителството трябва не само да установява какво вече се е случило, а да гарантира, че България е подготвена за следващата заплаха.

Призоваваме съюзниците и партньорите ни от ЕС и НАТО

- Да приемат сигурността на Черно море като непосредствен приоритет и да засилят координираната защита на източния фланг на Алианса.

Необходими са интегрирано морско и въздушно наблюдение, своевременен обмен на разузнавателна информация, общи способности за противодействие на въздушни и морски дронове и конкретни мерки за защита на търговското корабоплаване, пристанищата и енергийната инфраструктура.

България трябва да бъде инициатор и активен участник в тези усилия, а не слабо звено в общата съюзническа отбрана.

Мирът изисква готовност

Не желаем разширяване на войната. Искаме да предотвратим въвличането на България в нея. Това обаче не може да стане чрез снишаване, политически уверения или надежда за благосклонност от Москва.

Отсъствието на готовност за реакция увеличава риска от нови провокации и нови удари.

Колкото повече ресурси на ЕС и НАТО успеем да привлечем и колкото по-добре е подготвена България да се защитава, толкова по-убедително ще бъде възпирането и толкова по-голям е шансът мирът да бъде запазен.

Призоваваме гражданите да изискват отговорност, правителството да действа, а ЕС и НАТО да укрепят общата защита на Черно море.

Не трябва да чакаме следващия потънал кораб, атакувана инфраструктура, атентат и жертви, за да признаем мащаба на риска и необходимостта от подготовка.

Националната сигурност не може да бъде заложник на политически илюзии. Мирът е цел. Отбраната е задължение.

гр. София, 15 октомври 2026 г.

Апелът е отворен за присъединяване от професионалисти с опит във външната политика, отбраната и сигурността.

До момента това направиха:

• Росен Плевнелиев, президент

Министър-председатели

• Бойко Борисов

• Иван Костов

• Кирил Петков

• Николай Денков

Министри

• Аню Ангелов

• Асен Василев

• Атанас Запрянов

• Бойко Ноев

• Валентин Радев

• Велизар Шаламанов

• Гергана Паси

• Даниел Митов

• Корман Исмаилов

• Лидия Шулева

• Меглена Кунева

• Надежда Нейнски

• Николай Ненчев

• Николай Свинаров

• Румяна Бъчварова

• Соломон Паси

• Тодор Тагарев

• Трайчо Трайков

Висши офицери от резерва и запаса

• Генерал-лейтенант Чавдар Червенков

• Генерал-майор Стефан Димитров

• Бригаден генерал Динко Иванов

Дипломати и общественици

• Валери Рачев

• Весела Чернева

• Димитър Ивановски

• Елена Поптодорова

• Иван Анчев

• Илиан Василев

• Орхан Исмаилов

• Радан Кънев

• Стефан Тафров

• Стоян Сталев