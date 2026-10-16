Отличничка на "24 часа" от Елена с нов впечатляващ успех на Kings Olympiad 2026

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Дъщерята на кмета Дилян Млъзев също е гордост за СУ "Иван Момчилов"

Йоанна Костадинова, момичето което през 2024 г. влезе в клуба на Отличниците на "24 часа" със златен медал по английски от Международната кингсолимпиада, продължава да жъне успехи. Тя вече е в 12-и клас и демонстрира изключителни знания и умения във финалните кръгове на олимпиадите.

Йоанна завоюва Първа степен по английски език със забележителен резултат от 100% и е на второ място в България на Kings Olympiad 2026 в своята възрастова група. Освен това получи Втора степен по английски език и Втора степен по математика, постигайки отличен резултат от 90%.

Тези успехи са доказателство за нейното трудолюбие, постоянство и стремеж към високи постижения, похвалиха се от Средното училище "Иван Момчилов" в Елена.

Повод за гордост е и отличието на Ерика Млъзева, дъщеря на дългогодишния кмет на града Дилян Млъзев, която беше наградена с грамота за своя принос към провеждането на олимпиадите „Кингс" в училище и за активното си участие в образователните инициативи.

"Нейната ангажираност, отговорност и желание за развитие показват, че успехът се гради не само чрез знания, но и чрез активна позиция и стремеж към усъвършенстване", допълват от училището.

Специално признание са получили и преподавателките Даяна Акпунарлиева и Кристина Колева. Те са удостоени с грамоти за своя принос към олимпиади „Кингс", както и за насърчаването на учениците да развиват своите способности и да се стремят към високи резултати.

СУ „Иван Николов Момчилов" също е удостоено с грамота от Kings Olympiad за отличните резултати на своите ученици и за създаването на образователна среда, която насърчава стремежа към знания, развитие и високи постижения.