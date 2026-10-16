Искаме от НАТО самолети, ракети и антидрон системи, за да пазим Черно море

Съюзниците имат ограничен ресурс, а помощ искат и от Румъния, и от Балтийските страни

Разполагат трета, неизползвана досега система за разузнаване на акваторията на морето

Опитите за изтеглянето на ударения от дрон "Челси 3" продължават днес

100% обезпечаване на Черно море не може да има. Украйна и Русия разполагат с най-новите технологии, и въпреки всичко ударите от дронове и балистични ракети продължават. Въпросът е да се минимализира рискът, правим го с наши сили и средства. Разположили сме много средства за кинетично въздействие и наблюдение. Разполагаме и две системи, които да правят разузнаване на нашата акватория. И трета система очакваме до края на седмицата. Тя е чисто нова и досега не е използвана никъде, има невероятни способности, дано наистина да се докаже.

Това заяви военният министър Димитър Стоянов, който присъства на церемонията по отбелязването на бойния празник на българските Военновъздушни сили.

"Интензитетът на ударите в Черно море се засилва с всеки изминал ден. Вчера имаше ситуация, когато бяха нанесени удари в териториалните води на Румъния, което показва още веднъж нуждата от модернизация на въоръжените ни сили и придобиването на необходимите системи", каза още министърът.

Били са изпратени писма към генералния секретар на НАТО Марк Рюте и върховния главнокомандващ на алианса с искане за усилване на способностите на Българската армия.

"Най-малкото за демонстриране на сила в нашата територия. Очакваме решение от тях, не е потвърдено какво ще ни бъде осигурено. Поискали сме както авиация, така и зенитно-ракетни комплекси, антидрон системи, патрулна авиация - целия възможен спектър. И нашите съюзници имат ограничени възможности - Румъния и Балтийските страни също имат необходимост. Ако доскоро погледът бе насочен към Балтийските държави, то седмица, вече е насочен и в Черно море", коментира Стоянов. И заяви, че се надява на бърза реакция от НАТО за осигуряване на нужните ресурси.

Най-важното е да направим единна стратегия за действие в Черно море заедно с Румъния и Турция, като скоро трябва да се проведе среща с министрите на отбраната и началниците на отбраната, каза още той.

"Българската армия не е разследващ орган. Това, което свършихме - стоварването на спасители и преглед на кораба "Ейбъл", макар и в рискова ситуация, го направихме. Надяваме се от "Челси 3" да бъде извлечена необходимата информация", коментира

Корабът "Челси 3", който бе ударен при атаката в прилежащата зона на България в Черно море след 1 часа през нощта на 13 октомври, се намира на 10 км източно от Лозенец и е на котва е. Очаква се да бъде започната нова операция по изтеглянето му до порт Бургас. Вчера от Брюксел премиерът Румен Радев обяви, че той ще бъде откаран за ремонт в Бургас, където ще бъде обследван обстойно за останки от дронове.

"Следващите 8 F-16 ще пристигнат в България през 2030 г. по последна информация. Надяваме се да ускорим процесите и да ги изтеглим възможно най-рано, съобщи министър Стоянов.. 3D радарите трябва да постъпят в армията през 2028 г. Чакат се и първите зенитно-ракетните комплекси

Тази година се навършват 114 години от първия боен полет на българската военна авиация. По традиция бе отдадена почит към паметта на летците, защитавали родното небе и загинали за свободата на България, както и при изпълнение на воинския си дълг в мирно време. Венци и цветя пред Паметника на летеца в София бяха положени от президента Илияна Йотова, военния министър Димитър Стоянов, началникът на отбраната адм. Емил Ефтимов.