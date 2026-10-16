Още преди да излязат във ваканция, ПП, ДБ и ГЕРБ искат извънредно заседание на парламента

Разбира се, че има предизборни цели, но проблемът е системен, каза Стою Стоев в обяснение по темата за помилванията, извършвани от президентството

Още преди да са излезли във вече гласуваната ваканция по време на изборите, депутати от опозицията вече готвят извънредно заседание на парламента. От "Продължаваме промяната" се надяват депутатите да се съберат извънредно още във вторник като темата, която ги вълнува е Институтът за помилванията. Миналата седмица мнозинството реши да се разпусне от 21 до 30 октомври заради президентския вот. ПП обаче са получили подкрепа от "Демократична България" и ГЕРБ за извънредно заседание. "Възраждане" не са дали подписи, също като предния път.

Тази седмица правната комисия не събра кворум и не успя да проведе извънредното си заседание, на което трябваше да бъде обсъден законопроекта, с който ПП искаха помилванията на престъпници да се публикуват в "Държавен вестник".

"Чувам коментари, че това се прави преди изборите. Уверявам всички, че и след тях отново ще настояваме за изясняване на случая. Това, което виждаме, е системен проблем с начина, по който се извършват помилванията в България. През последната седмица излезе нова информация - в продължение на 6 месеца комисията е работила без необходимия кворум. Ние непрекъснато се опитваме да получим информация. Притеснява ни, че ако тя беше ясна досега както за обществото, така и за нас, вероятно казусът вече щеше да е приключил", заяви председателят на парламентарната група на ПП Николай Денков. Съпартиецът му Стою Стоев пък заяви, че други депутати твърдели, че имат всичката информация по случая, а те самите я нямали, въпреки искането по ЗДОИ.

"Трябва ясно и точно да разбере българското общество как са се упражнявали правата на президента в миналото, за да може да направят адекватен избор в неделя другата седмица", каза Стоев. А малко след това и призна: "Разбира се, че има предизборни цели, но проблемът е системен и ще продължим да настояваме за решаването му дори и след изборите".

От ПП настояват, че има системен проблем с Института на помилванията и той трябва да бъде решен сега. Бойко Рашков е притеснен и от заявките на Илияна Йотова, че ще изпрати сигнал в прокуратурата за казуса с Петричкия Ескобар. Според него това "съвсем ще заглуши случая" заради евентуалното образуване на досъдебно производство. Бившият вътрешен министър иска повече публичност в работата на президентската институция за помилванията.

Рашков се възмути и от думата "милосърдие", която се използвала за президентската институция във връзка с помилванията. "Това е висша държавническа милост. Един народен представител говори за милосърдие. Президентството не е болница, нито президентът и вицепрезидентът са медицински сестри да проявяват милосърдие", каза депутатът.