50 адреса и 60 граждани проверени в полицейска операция в София

50 адреса и 60 граждани са проверени в полицейска операция в София, съставят се предупредителни протоколи, има и съставени актове по Закона за гражданската регистрация, съобщи пред журналисти началникът на отдел „Охранителна полиция“ към Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) Пламен Колев, информира БТА.

Акцентът в акцията е върху престъпленията срещу политическите права на гражданите и превенция на възможна изборна търговия, пояснява Колев. По думите му местата за проверка са избрани въз основа на анализ на динамиката на престъпленията.

Установено е едно лице, обявено за издирване, задържани за престъпления срещу политически права на гражданите няма. Един човек е задържан във връзка с извършено от него престъпление, каза още Пламен Колев.