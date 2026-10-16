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50 адреса и 60 граждани проверени в полицейска операция в София

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Пламен Колев, началник отдел „Охранителна полиция“ към Столичната дирекция на вътрешните работи. Кадър: бТВ

50 адреса и 60 граждани са проверени в полицейска операция в София, съставят се предупредителни протоколи, има и съставени актове по Закона за гражданската регистрация, съобщи пред журналисти началникът на отдел „Охранителна полиция“ към Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) Пламен Колев, информира БТА.

Акцентът в акцията е върху престъпленията срещу политическите права на гражданите и превенция на възможна изборна търговия, пояснява Колев. По думите му местата за проверка са избрани въз основа на анализ на динамиката на престъпленията.

Установено е едно лице, обявено за издирване, задържани за престъпления срещу политически права на гражданите няма. Един човек е задържан във връзка с извършено от него престъпление, каза още Пламен Колев.

 

Пламен Колев, началник отдел „Охранителна полиция“ към Столичната дирекция на вътрешните работи. Кадър: бТВ

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