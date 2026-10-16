Наркораборатория за синтетична дрога разкриха в Бургас, петима са задържани

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Петима бяха задържани в бургаския квартал "Победа" при специализирана акция рано сутринта в петък.

Задържаните били свързани с производството и разпространението на наркотици, като полицаите открили и лаборатория за дрога. Става въпрос за производство на синтетични наркотици, уточниха униформени. Собственикът на помещението е арестуван и преди време.

Началникът на Охранителна полиция към Първо районно в Бургас главен инспектор Ивайло Инджов каза пред медиите, че в момента се провежда и паралелна полицейска операция в Айтос срещу битовата престъпност, наркотиците и купуването на гласове и в Айтос.

За кв. "Победа" полицаите получили сигнали и за купуване на гласове, но до момента няма задържани.

"Полицейският контрол в Бургаска област е засилен от началото на октомври и така ще бъде до приключване на изборите", коментира главен комисар Ивайло Инджов.