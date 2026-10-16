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Пироман отива на съд за големия пожар в гората над кв. "Чолаковци" в Търново преди година

Дима Максимова

[email protected]

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Съдебната палата във Велико Търново Снимка: Снимка: Авторът

 33-годишният Стоян Д. се изправя пред Окръжния съд във Велико Търново идната седмица за  умишлен палеж с настъпили значителни вреди и наличие на опасност за живота на хора и за други имоти.

На 20 октомври е насрочено разпоредително  заседание.
Делото е образувано по обвинителен акт на Софийска градска прокуратура, уточняват от съдебната палата.

Големият пожар в гората между двамата квартала "Бузлуджа" и "Чолаковци" се разгоря в нощта на 27 юли 2025 г. Подсъдимият Стоян Д. е обвинен, че около 2:05 ч. през нощта до пешеходна пътека запалил гора, представляваща общински горски фонд, частна собственост на Община Велико Търново със значителна стойност -155 470 лв / 79 490,55 евро/. Избухналият пожар е представлявал риск за живота на мъж и жена, които живеели във вилната зона. Имало опасност огънят да се разпростре и върху други имоти със значителна стойност от 148 636.00 лв /75 996.00 евро/, пише в обвинителния акт.

От деянието са последвали значителни имуществени вреди за общински горски фонд, частна собственост на Община Велико Търново в размер на 16 930 лв. /8 656,17 евро/.

Съдебната палата във Велико Търново

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