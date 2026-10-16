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Върбица се доближава до целта за 100% асфалтирани улици advertorial icon

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Приключи обновяването на уличната мрежа в няколко населени места, предстои довършване на започнатите дейности в село Конево

Община Върбица продължава последователната работа по обновяването на уличната си мрежа, като вече е асфалтирана почти цялата инфраструктура в населените места. Поставената от местната власт цел за 100% асфалтирани улици е все по-близо, а през тази есен бяха завършени планираните за 2026 г. ремонти в селата Нова Бяла река, Божурово и Менгишево, както и в град Върбица.

Реализираните дейности са част от усилията на общинското ръководство за подобряване на инфраструктурата и създаване на по-добри условия за живот на местните жители. Стремежът към пълно асфалтиране на улиците е сред приоритетите на кмета на общината инж. Мердин Байрям, който последователно работи за осъществяването на тази дългосрочна цел.

Остава да бъде завършено асфалтирането на предвидените за ремонт улици в село Конево. В момента дейностите са временно преустановени заради продължителните валежи в района. Работата ще бъде възобновена веднага щом метеорологичните условия позволят изпълнението на строителните дейности.

С приключването на обектите в Конево общината ще направи още една стъпка към постигането на амбициозната цел – всички улици в населените места да бъдат асфалтирани. По данни на общинската администрация остава минимален брой улици, които се нуждаят от обновяване.

Постигнатият напредък е резултат от поетапната работа по инфраструктурата през последните години. Всяка обновена улица допринася не само за по-добрия облик на населените места, но и за по-удобното и безопасно придвижване на хората в ежедневието им.

Община Върбица продължава да следва курса към цялостно подобряване на местната инфраструктура, като изпълнението на оставащите дейности ще зависи и от подходящите условия за работа.

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