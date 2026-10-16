Ива Михайлова остава в "Пирогов" поне още седмица

Адвокатът й Николай Димитров е категоричен, че искането на Скопие за екстрадиране е недопустимо

Лечението е препоръчано от медицински екип в болница "Майка Тереза" в Северна Македония, но там няма как да бъде извършено

Ива Михайлова остава в "Пирогов" поне още една седмица, защото трябва да й се направят множество изследвания, за да се установи кой е най-добрият подход за лечението на гръбнака й.

Това съобщи "България Днес", позовавайки се на източници, запознати със здравословното състояние на младата жена.

Михайлова е настанена в отделението по неврохирургия в "Пирогов", където в момента се извършват пълни диагностични прегледи. По данни на македонски лекари от болницата "Майка Тереза" Ива Михайлова има риск от парализа, ако не се вземат адекватни мерки. Екипът от неврохирурзи ще оцени дали състоянието й позволява и изисква точно интервенцията, която й бе препоръчана от северномакедонците. Става въпрос за поставянето на интратекална баклофенова помпа - малко медицинско устройство, което се поставя под кожата в областта на кръста и чрез тънък катетър подава лекарството баклофен директно в гръбначния канал.

Лекарите в Северна Македония не извършват такива манипулации и именно това е причината Ива Михайлова да се прибере у нас, въпреки че има забрана да напуска страната. Тя е подсъдима за причиняването на тежка катастрофа през 2025 г. край Кочани с една жертва и няколко пострадали. Именно в този инцидент Михайлова наранява сериозно гръбнака си, а северномакедонските магистрати отказват да я пуснат у нас за лечение, което те очевидно нямаше как да предоставят.

"България Днес" се свърза с адвоката на Михайлова - Николай Димитров, който потвърди, че младата жена засега остава в "Пирогов" за изследвания.

Димитров сподели също, че искането на Северна Македония за арестуването на Ива Михайлова у нас и екстрадирането й са правно недопустими. В Конституцията на Република България ясно е записано, че български гражданин може да бъде предаден на друга държава за наказателно преследване само ако това е изрично предвидено в международен договор, ратифициран, обнародван и влязъл в сила за страната. Ние нямаме никакви спогодби с Република Северна Македония, която дори не е член на Европейския съюз.

Вече е напълно ясно, че България няма да предприеме никакви действия по издирването на Ива Михайлова, за която властите в Северна Македония поискаха арест и екстрадиция. Шансът тя да бъде екстрадирана е нищожен.

Така искането на Скопие засега остава без последващи действия от страна на българските власти.

"Няма никакво основание Ива Михайлова да бъде арестувана, а точно това искат от Северна Македония с издаването на заповедта за международно издирване. Тук не може да става въпрос за никакво издирване, защото тя не е беглец в смисъла на думата. Тя не се укрива, всички знаят, че е в "Пирогов", включително и МВР. Входирали сме предварителна молба в МВР, с която уведомяваме полицията, че Михайлова е настанена в "Пирогов". Дали сме и документи от болницата, както и личния телефон на Михайлова, ако полицията има някакви въпроси. Тя не бяга, не се крие, а се лекува", казва адвокат Димитров.

Тежката катастрофа, която е и причината да бъде искана екстрадицията на Михайлова, тъй като е обвиняема, става през октомври 2025 г. край Кочани. В трагичния инцидент загива 33-годишният Бесим Дурмиши, а няколко души са тежко ранени. Македонската прокуратура обвинява Михайлова, че е шофирала с превишена скорост и е навлязла в насрещното движение, докато защитата й оспорва тези твърдения пред тамошната Темида.

В момента има няколко неясноти около случая с Михайлова, а по-точно как е влязла у нас. Власите в Скопие твърдят, че човек с тези имена и описание не е регистриран да е преминал границата. Те смята, че жената едва ли не се е укрила и е преминала незаконно границата. Това е в процес на изясняване, но адвокатът й е категоричен, че е отишъл до Кочани специално, за да я прибере у нас да се лекува. Димитров твърди, че Ива Михайлова е минала границата с личните си документи. Македонците са й отнели тамошните документи за самоличност, но тя е преминала с българските си, тъй като е с второ гражданство.

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