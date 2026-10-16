Жена даде 3000 евро на мним борсов посредник, за да получи повече пари, но остана измамена.

В четвъртък в РУ-Разлог е получено съобщение от 57-годишна жителка на града, че от месец юли до 14 август чрез комуникация в мобилно приложение с непознато за нея лице, представило се за борсов посредник, е въведена в заблуждение, че ще спечели пари от инвестиция на стоковата борса. Тя превела 3000 евро, но останала измамена.

По случая е образувано досъдебно производство.

В края на септември друга жена от разложкото с. Бачево се оплака в полицията, че е дала 5350 евро на мним борсов посредник, за да спечели от инвестиции. Обяснила, че от неустановена дата през август до момента е била въведена в заблуждение от лице, представило се по телефона за борсов посредник. Той й обещал да спечели пари от инвестиции на стоковата борса, ако предаде на части определена сума.