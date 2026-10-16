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Мечка се разхожда край зоокъта в Сандански

Тони Маскръчка

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Мечка СНИМКА: Pixabay

Мечка е забелязана да се разхожда в района на зоокъта в Сандански, алармираха от общинската администрация. 

За случая са уведомени РИОСВ- Благоевград, Държавно горско стопанство – Сандански и Районно управление – Сандански.

"Призоваваме гражданите да бъдат внимателни и временно да избягват разходки в посочения район. При забелязване на мечката или непосредствена опасност подайте сигнал на телефон 112, като посочите възможно най-точно местоположението. Обадете се от безопасно място", препоръчаха от общината и публикуваха основни правила при среща с мечка: запазете спокойствие; не бягайте, не викайте и не правете резки движения; не приближавайте животното, включително за снимки, и не се опитвайте да го храните или прогонвате; говорете спокойно; ако мечката стои на място, отдалечете се бавно встрани, като я държите в полезрението си и ѝ оставите свободен път; ако животното тръгне към вас, спрете и запазете спокойствие; не хуквайте да бягате; дръжте децата близо до себе си, а малките деца вземете на ръце; не приближавайте мечета и никога не заставайте между тях и майка им.

Мечка СНИМКА: Pixabay

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