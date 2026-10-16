Екшън със събирачи на орехи край старозагорско село, двама мъже са задържани

На 15.10.2026г ., в 18.02 ч. в ОДЧ на Първо РУ-Стара Загора е получен сигнал на тел.112 от 27-годишен мъж, че на същата дата около 17.40 ч. двама мъже са го нападнали в местност в близост до село Дълбоки, съобщават от пресцентъра на ОДМВР в Стара Загора. По негови данни те се придвижвали по черен път между нивите с лек автомобил "БМВ", слезли от автомобила и започнали да дупчат с нож гумите на паркирания по - рано от 27-годишния мъж автомобил "Форд", докато в този момент 27-годишният събирал орехи от земята.

Той отишъл при двете лица, попитал ги какво правят, но без обяснение единият от тях с нож в ръка се насочил заплашително към него. 27-годишният мъж избягал и подал сигнал на тел.112, като казал че на мястото на инцидента са жената с която живее на семейни начала, на 28 години, и баба му - на 73 години. На място незабавно е бил изпратен полицейски екип. Констатирано е, че пострадали няма.

Извършен е оглед на местопроизшествието и е установено, че на лекия автомобил "Форд" са нанесени материални щети - нарязани четири гуми, счупени стъклата, стопове и фарове. По данни на подателя на сигнала двете лица са му познати. В резултат на проведените незабавни оперативно-издирвателни мероприятия на полицейските служители е установено, че това са двама мъже на 40 и 28 години. Установен е и автомобилът, с който са се придвижвали.

В условията на неотложност е извършено претърсване и изземване от колата, при което са иззети една дървена бухалка и метален чук. Двамата мъже са задържани за срок от 24 часа. Образувано е досъдебно производство по чл.216 от НК. Работата по случая продължава.