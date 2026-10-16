Намериха завързан труп на 21-годишен в река Харманлийска

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Преди да бъде хвърлен в реката, младежът е бил душен

В четвъртък е намерен трупът на издирван 21-годишен мъж в река Харманлийска. Тялото му е било завързано, съобщиха от полиция.

Разследването започнало след подаден на 13 октомври сигнал за изчезването на 21-годишен мъж от село Черногорово, който живеел във вилната зона на Харманли.

Полицията установила, че ден преди мъжът да бъде обявен за общодържавно издирване, той е бил забелязан в компанията на свой връстник, който е заподозрян по случая. Двамата се разхождали в района на комплекс „Приказките" край града.

По данни на разследващите впоследствие заподозреният се прибрал сам и направил опит да продаде мобилния телефон на изчезналия.

На 15 октомври, след мащабни издирвателни действия и претърсване на района, тялото на младия мъж било открито във водите на река Харманлийска. Той бил вързан. Според данните на съдебния лекар преди да бъде хвърлен в реката, мъжът е бил душен.

В Харманли е арестуван 21-годишен мъж по подозрение в извършване на тежко престъпление.

Наблюдаващият прокурор от Окръжна прокуратура – Хасково е повдигнал обвинение на задържания и му е наложил мярка за задържане за срок до 72 часа.

В акцията са участвали служители на Областната дирекция на МВР – Хасково, Главна дирекция „Национална полиция" – София, както и водолази и пожарникари.

Работата по случая продължава.