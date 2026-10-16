Вкусът на Балкана събира хиляди в Елена за Празника на еленския бут

Най-вкусният и популярен фестивал в Еленския Балкан – Празникът на еленския бут, започва тази вечер и ще събере хиляди гости. От 16 до 18 октомври в града е стълпотворение от ценители на автентичния вкус, фолклора и старите занаяти.

Организаторите от Община Елена отново са подготвили изключително богата програма на няколко сцени в центъра на града.

Началото ще бъде поставено в петъчния следобед. Точно в 17 ч. на пл. „Христо Ботев" домакините ще посрещнат гостите си с традиционното „Добре сте ни дошли!" и с изпълненията на Фолклорна формация „Балканджийче" и Танцов фолклорен клуб „Еленика". Вечерта ще пее Нелина, а след 19:30 ритъмът ще се смени с DJ Светльо.

В 11 часа в събота водещият Искрен Пецов ще даде официален старт на фестивала на централния площад. На сцената една след друга ще се редуват формация „Димитрови", танцьорите от „Самодиви" и Пепи Христозова с нейните песни. По обед е концертът на Йордан Марков, а през целия следобед празнични поздрави ще поднасят Весела, формация „Паскалеви" и трио „Странджа". Кулчинацията е големият концерт на Йоргос Адамопулос от 18 ч.

Н още фестивални локации ще се случват интересни неща. Точно по обяд на тревната площ до площад „Иларион Макариополски", местна изба и Петър Йоргов ще представят демонстрация за различния вкус на Еленския Балкан. По същото време около Бакаловата къща ще се разкриват кулинарни тайни в „Рецептите на баба", а по-късно там ще звучи и празничен поздрав от Пепи Христозова.

Най-голям интерес традиционно предизвиква надпреварата за еленски бут, която тази година ще започне в 14 часа на игрището до Художествената галерия и ще бъде водена от Искрен Пецов. За най-малките през целия ден от 11 до 16 ч. Лятното кино ще бъде превърнато в запазена територия само за игри, забавления и анимации.

В неделя от 11 ч. на площада отново ще пее и танцува Фолклорна формация „Балканджийче", следвана от Преслава Георгиева, самодивите и поздрав от Искрен Пецов. Следобедът е отреден за изпълненията на Димитър Аргиров и Соня Чакърова. Също в 11 ч. в пространството около Бакаловата къща ще има възстановка „Тънкостите на касаплъка".

Хотелите и къщите за гости в града и околностите вече са пълни, а от Варна, Бургас, София и Велико Търново са организирани и еднодневни автобуси за 17 и 18 октомври, казаха от туристическия информационен център в Елена.