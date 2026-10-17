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Какво е да си жена машинист в софийското метро? (Видео)

Всеки ден хиляди хора използват софийското метро, за да стигнат навреме до работа, училище или дома. В тази традиционно мъжка професия се оказва, че все повече дами намират своето място и се справят с предизвикателствата да управляват влакчетата или да ръководят движението.

Но кои са хората, които се грижат влаковете да се движат по график, а пътниците да пристигат безопасно? Срещаме ви с трима служители на "Метрополитен", които разказват за напрежението и отговорността на работата под земята.

Какво е да си жена машинист - вижте повече във видеото.