Командирът на ВВС: Полша е единственият източник на резервни части за МиГ-29

С Полша сме в постоянен контакт, те ни помагат във всяко отношение - не само за двигателите. И затова МиГ-29 лети. Това е единственият ни източник на резервни части в момента. Поляците все още поддържат техните МиГ-29, не всичко е дадено на Украйна. Използват ги пълноценно, и щом те го правят, защо ние да се откажем от нашите самолети.

Това заяви командирът на Военновъздушните сили генерал-майор Николай Русев след края на честването на бойния празник на военните летци.

"Ресурсът на МиГ-29 е наш проблем, летците летят, самолетите са изправни и ще летят, докато имат ресурс. Към момента имат ресурс, ние се грижим за това нещо", каза още ген. Русев.

Съветските изтребители ще летят или докато бъдат заменени от втора ескадрила изтребители, или до изчерпване на ресурса им през 2030 г., категоричен бе Русев.

"Подготовката на пилотите за F-16 върви с очакваните темпове - те летят, участват в учения и за събиране на информация от въздуха. F-16 се използват пълноценно. Когато бъде окомплектован на 100%, ще застъпи и в бойно дежурство", каза още командирът на ВВС. И бе категоричен, че до края на годината ще има 11 обучени пилоти за самолетите F-16.

След среща с полския си колега Доналд Туск през септември премиерът Румен Радев обяси, че страната ни ще разчита на Полша за поддръжката на МиГ-29 и на американските F-16.

След като стана ясно, че осигуряването на изтребители F-16 втора ръка ни е било отказано, има опасност българските ВВС да останат без самолети, с които да изпълняват бойни дежурства и air policing, каквото се изисква от страната ни като член на НАТО.

Поне до 2030 г. България ще поддържа съветските МиГ-29. Поддръжката обаче става все по-трудна поради липса на части, като във ВВС вече се принуждават да прибягват до "канибализъм" – свалят части от нелетящи изтребители, за да поддържат годни летящите самолети.