Петър Витанов от "Прогресивна България" сравни шефа на КНСБ с американски мафиот

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Шефът на ПГ на "Прогресивна България" Петър Витанов сравни председателя на КНСБ Пламен Димитров с американския синдикален лидер Джими Хофа. За последния се твърди, че е имал връзки с организираната престъпност.

Поводът за публикацията на Витанов са протестният митинг и автошествие, организирани от КНСБ днес. Те бяха обявени, след като вчера стана ясно, че кабинетът е определил минималната заплата през 2026 г. да е 660 евро.

Предложението за 660 евро минимална заплата ще донесе негативи на кабинета, според шефа на синдикатите.

"Убеждава синдикалисти (Пламен Димитров - б.р.) от месеци да стачкуват ефективно. Срещу какво няма значение - само да са на площада. Щял да протестира срещу себе си. Защото сам договори изчисляването на минималната работна заплата. Всъщност не - отсъстваше по време на преговорите с работодателите в Бюджетна комисия", посочи Витанов.

На преговорите с финансовия министър Гълъб Донев синдикатите настояваха за 690 евро, колкото се получаваше по старият механизъм за изчисление. Синдикалистите искат и по-големи стойности на вече анонсираните от премиера Румен Радев 5% ръст на заплатите в бюджетната сфера и 7,5% за педагогическите специалисти. Конфедерацията ще настоява за 10% увеличение на заплатите в бюджетната сфера. Президентът на КНСБ Пламен Димитров Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Ето какво гласи цялата публикация на Витанов:

Чували ли сте за знаменития американски синдикален лидер Джими Хофа, ръководил най-влиятелния профсъюз на шофьорите от 1957 до 1971-а година?

Същият използвал неподозиращите работници, за да организира стачки в полза на мафията.

Същият прекарал последните си години в затвора заради злоупотреби с пенсионните фондове на синдиката.

В България най-сериозният синдикален лидер е друга порода. Той бе "кошмар" за петнадесетгодишното управление на Борисов и Пеевски. Протестираше рядко, но затова пък винаги съгласувано с тях. Бе гласовит, но винаги срещу опозицията. Старата власт бе изметена от народа, но неавтономни ганглии винаги са готови да обслужат старите си приятели.

Утре бил обявил протест. Убеждава синдикалисти от месеци да стачкуват ефективно. Срещу какво няма значение - само да са на площада.

Утре щял да протестира срещу себе си. Защото сам договори изчисляването на минималната работна заплата. Всъщност не - отсъстваше по време на преговорите с работодателите в Бюджетна комисия.

Но в името на старата дружба с ГEРБ и ДПС винаги е готов да удари рамо, "угрижен" за държавните финанси. И като казах финанси - знаете ли кой е новият официален съветник на Пламен Димитров по бюджетните въпроси? Данчо Ментата!

P.S. Мнението е лично и не ангажира никой от "Прогресивна България".

P.P.S. Изпитвам огромно уважение към синдикалната дейност на хилядите честни и отрудени членове.

Джеймс Хофа е американски синдикален лидер, който е бил генерален президент на Международното братство на шофьорите на камиони от 1957 до 1971 г.

Той се забърква в организираната престъпност още от ранните години на работата си в Teamsters, връзка, която продължава до изчезването му.

През 1964 г. е осъден за манипулиране на съдебни заседатели , опит за подкуп и конспирация, както и за пощенски и телеграфни измами в два отделни процеса. През 1967 г. е осъден на 13 години затвор.