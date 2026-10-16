ДБ за бюджета: Позицията на България е абсурдна и опасна

Истинският дефицит е 5%, настояват от коалицията

Позицията на България по преговорите за дългосрочен бюджет на ЕС е абсурдна, опасна и необяснима.

Този коментар направи от кулоарите на българския парламента евродепутатът и лидер на ДСБ Радан Кънев днес. Той дойде в НС, за да коментира заедно с партньорите си от "Да, България" плановете на кабинета за държавен бюджет за 2027 г. и преговорите за бюджета на ЕС.

"Българското правителство каза, че подкрепя намаляване на бюджета на Съюза, тъй като това означава по-ниска национална вноска", заяви Кънев. И се обърна към управляващите, за да им напомни, че България "традиционно е най-големият нетен бенефициент на европейския бюджет".

"Разликата между това, което даваме и получаваме, е най-голяма. Така че намаляването на общия бюджет категорично намалява парите за България", настоя Кънев. Според него по-лоша е позицията на България да се запазят кохезионните и селскостопанските пари и да се намалят тези за иновации и конкуретноспособност. Кънев подчерта, че европейското финансиране е допринесло значително за развитието на българската индустрия, особено на малките и средните предприятия, както и за успеха на българския износ.

Мартин Димитров пък коментира параметрите на финансовата рамка, която правителството изглежда е представило пред ЕК. Според изчисленията на формацията реалният бюджетен дефицит достига 5%.

"Няма пилот в самолета. Виждате, че правителството и финансовият министър говорят за дефицит около 3% - 3,8%, но предлагат пред Брюксел дефицит 4,3%, който всъщност е 5%. Истинският дефицит е 5%, защото като махнете тези приходи, които са еднократни, като данък свръхпечалба, и ги добавите към дефицита, защото те не са системен приход оттук нататък, истинският дефицит в бюджета за догодина е 5%, което води България към катастрофа", коментира Димитров.

Депутатът посочи като единствена частично положителна мярка в доклада, изпратен до ЕК, повишаването на прага за регистрация по ДДС. Това обаче не компенсира останалите рискове към бюджета.