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Ученик е в безсъзнание след жесток побой пред гимназия в Търговище

Богомила Костадинова

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Юмрук СНИМКА: Pixabay

18-годишен ученик е ранен след побой пред гимназия в Търговище. Младежът е изгубил временно съзнание заради нанесените му удари, съобщиха от полицията.

Инцидентът е от 15 октомври около 12:40 часа пред учебното заведение, в което учи пострадалият.

В резултат на нападението на ученика е причинена средна телесна повреда, изразяваща се във временна загуба на съзнание.

След издирване полицаите установили двама заподозрени за побоя – 19-годишен младеж и непълнолетно момче, и двамата от село Буховци.

Те са задържани за срок до 24 часа в Районното управление в Търговище.

По случая е започнато разследване за причиняване на средна телесна повреда.

Юмрук СНИМКА: Pixabay

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