Радев: Засилването на охраната на външните граници на ЕС е ключово за сигурността на Европа

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Засилването на охраната на външните граници на ЕС е от ключово значение за сигурността на Европа и изисква солидарност и подкрепа за държавите членки, които са на първа линия в борбата с нелегалната миграция. Това е позицията на министър-председателя Румен Радев, която той заяви днес на работната среща на високо равнище, посветена на миграцията, която се проведе в рамките на Европейския съвет в Брюксел. Това съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет.

Премиерът Радев посочи и че постигането на устойчиви резултати в противодействието на нелегалната миграция изисква тясно сътрудничество със страните на произход на мигрантите и усъвършенстване на механизмите за тяхното връщане в собствените им държави.

Министър-председателят Румен Радев участва в редовното заседание на Европейския съвет на 15 и 16 октомври в Брюксел.

Европейските лидери обсъждат въпроси, свързани с предизвикателствата пред европейската конкурентоспособност, включително цените на енергията.

Във фокуса на срещата са Многогодишната финансова рамка за периода 2028 – 2034 г, войната в Украйна, миграцията, процеса на разширяване, ситуацията в Близкия изток и други теми от дневния ред на ЕС.

В четвъртък бяха ударени два кораба в териториалните води на Румъния. Ударите съвпаднаха с Европейския съвет в Брюксел, на който румънският президент Никушор Дан се срещна с генералния секретар на НАТО Марк Рюте и българския премиер.

Корабите "Челси 3" и "Дигнити" бяха ударени в нощта срещу 13 октомври в прилежащата ни зона в Черно море, на около 17 и 15 мили от брега. Това се случи точно седмица след ударените кораби в икономическата ни зона "Ейбъл" и "Алфа Ватан".

След срещата между Радев, Дан и Рюте стана ясно, че Алиансът се събира на специален съвет заради атаките срещу търговски кораби край бреговете на България и Румъния.