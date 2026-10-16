Омбудсманът настоява за яснота по обединяването на здравните досиета на осиновени деца

Омбудсманът Велислава Делчева поиска от министъра на здравеопазването Катя Ивкова да й бъде предоставена информация във връзка с предприетите действия по обединяване на електронните записи за извършени медицински дейности и имунизации в Националната здравноинформационна система (НЗИС) след пълно осиновяване на дете, съобщиха от нейния пресцентър.

Повод за препоръката, изпратена на 2 октомври, е жалба на гражданка от София, която сигнализира за затруднения при осигуряването на пълна информация за имунизациите на осиновеното й дете. От 1 октомври 2026 г. детето е трябвало да постъпи в детска ясла, което налага наличието на достъпна и пълна информация за поставените ваксини, включително преди осиновяването.

В жалбата е поставен въпросът за необходимостта от ясен ред, по който здравните данни, натрупани преди и след осиновяването, да бъдат обединени в едно електронно здравно досие, без това да създава допълнителни административни затруднения за осиновителите и да възпрепятства достъпа на децата до услуги.

От предоставената информация става ясно, че Министерството на здравеопазването вече е предприело действия по казуса. И майката е уведомена за сформирането на междуведомствена работна група, която да обсъди правните и фактическите възможности за обединяване на здравните записи на детето преди и след осиновяването му.

Сред поставените задачи пред работната група са изработване на процедура за оформяне на единното електронно здравно досие след пълно осиновяване и подготовката на необходимите промени в Наредба № Н-6 от 2022 г. за функционирането на НЗИС.

Омбудсманът настоява да получи информация дали работата на междуведомствената група е приключила, готови ли са нормативните промени и кога ще започне реалното прилагане на механизма за коригиране и обединяване на електронните здравни записи на осиновените деца.

Сред въпросите, по които общественият защитник очаква яснота, са още кога и къде ще бъдат публикувани окончателните правила, писмените указания и образците на заявления, какви инструкции ще бъдат изготвени за регионалните здравни инспекции и в какви срокове ще бъдат въведени, включително и какъв ще бъде редът за действие при установени проблеми в потребителския интерфейс на електронното здравно досие.

Велислава Делчева очаква и конкретни указания за действията, които родителите и осиновителите трябва да предприемат, за да бъдат отразени всички здравни данни на детето в НЗИС.

Преди седмица омбудсманът изпрати и друга препоръка до министъра на здравеопазването Катя Ивкова и управителя на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) доц. д-р Владимир Даскалов с настояването имунизациите на децата да се отчитат автоматично в електронните им здравни досиета, припомнят от пресцентъра. Повод за нея също бяха жалби на родители, които са установили липсващи данни за поставени ваксини в НЗИС, въпреки че информацията за извършените имунизации е налична в системата на НЗОК.

Тогава общественият защитник подчерта, че прехвърлянето на отговорността за допълване на липсващите данни върху родителите създава неоправдана административна тежест и може да доведе до затруднения при записването на децата в детски ясли и градини. Омбудсманът препоръча да бъдат обсъдени възможностите информацията да се отразява служебно от НЗОК или по искане на родителите, така че семействата да не бъдат принуждавани да доказват обстоятелства, за които вече има данни в институционалните информационни системи.

И в двата случая основният въпрос е свързан с надеждността и пълнотата на електронните здравни досиета, както и с необходимостта институциите да осигурят ефективен обмен на информация.

При осиновяването на дете проблемът има и специфично измерение - необходимостта правилно да бъде гарантирано обединяване на здравните записи при спазване на приложимите нормативни изисквания и защитата на личните данни.

Омбудсманът очаква от здравното министерство информация за напредъка по поетите ангажименти, конкретните срокове за въвеждане на необходимите правила и ред, по който гражданите ще могат да решават подобни казуси.

За обществения защитник е важно техническите и административните затруднения да не се превръщат в пречка пред децата и техните семейства за достъп до здравни и образователни услуги.