Жена почина след пожар в дома си в омуртагско село

Възрастна жена е починала след пожар в дома й, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР в Търговище. На 15.10.2026 г. около 18,50 ч в РУ-Омуртаг е получен сигнал за възникнал пожар в къща в село Церовище, община Омуртаг – собственост на 81-годишен мъж. В резултат на инцидента е унищожена около 200 кв м покривна конструкция. В една от стаите на имота е открито тялото на 74-годишна жена - съпругата на собственика на къщата. То е откарано е за аутопсия в МБАЛ-Търговище.

При възникването на пожара възрастият мъж бил извън къщата. Той се опитал да помогне на съпругата си, но не успял. За нея се предполага, че се е задушила от дима.

Пожарът е изгасен от екипи на РСПБЗН-Омуртаг с няколко противопожарни автомобила. По случая е образувано досъдебно производство.