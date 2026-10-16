Подновиха операцията по изтегляне на поразения от дронове кораб "Челси-3"

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Започна операция по изтеглянето на поразения от дронове кораб „Челси-3". Към него ще се присъедини и друг плавателен съд на същия корабособственик - „Челси-2". Вчера лошото време осуети прехвърлянето на аварийна група, съобщават от транспортното министерство.

„Челси-3" беше поразен от дронове на 13 октомври в Черно море. Котвата вече е захванала дъното и осигурява устойчивост на плавателния съд, съобщиха от „Морска администрация".

Корабът се намира на 12,5 морски мили южно от Маслен нос и на 10,7 морски мили източно от Лозенец. В операцията ще се включи и „Челси-2" – друг кораб на същия корабособственик.

Действията по овладяването и изтеглянето на плавателния съд бяха временно преустановени вчера заради тежките метеорологични условия. Влекачът „Алиот" успя да достигне до кораба в 12:45 ч., но прехвърлянето на аварийна група беше отменено заради сериозния риск за безопасността на екипите.

„Челси-3" плава под малтийски флаг по маршрут от Гиресун към Джурджулещ. На 13 октомври корабът беше поразен от дронове на около 17 морски мили източно от Бяла. Петнадесетчленният му екипаж беше спасен.

В четвъртък министър-председателят Румен Радев каза, че корабът ще бъде докаран в Бургас за ремонт, за да бъде щателно изследван за останки от дронове.

"Челси 3" и "Дигнити" бяха ударени в нощта срещу 13 октомври в прилежащата ни зона в Черно море, на около 17 и 15 мили от брега. Това се случи точно седмица след ударените кораби в икономическата ни зона "Ейбъл" и "Алфа Ватан".

Вчера бяха ударени и два кораба в териториалните води на Румъния. Ударите съвпаднаха с Европейския съвет в Брюксел, на който румънският президент Никушор Дан се срещна с генералния секретар на НАТО Марк Рюте и българския премиер.

След срещата стана ясно, че НАТО се събира на специален съвет заради атаките срещу търговски кораби край бреговете на България и Румъния.