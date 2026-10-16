"Прогресивна България": Картелът и мафията в управлението на отпадъците са големи

На въпрос какво точно ще се случи с автомобилите втора ръка Стефан Сабрутев каза: "МОСВ тепърва ще реглицира таксата. Доколкото разбрах, подготвя се десетократно намаление, тя ще е съвсем минимална".

Знаем, че картела и мафията в управлението на отпадъците са големи, нас не ни е страх. Работим последователно да изпълняваме заложените пред нас цели.

С тези думи депутатката Весела Момчева похвали колегите си от управляващата "Прогресивна България" и приемането на измененията в Закона за управление на отпадъците, които мнозинството в НС прие малко преди това.

Мнозинството е доволно от корекциите, които бяха приети днес, макар опозицията, която бе инициатор на измененията, да се оплака, че първоначалните им намерения са изцяло променени. А няколко часа депутатите спориха остро по темата, докато текстовете окончателно бъдат приети.

ПБ обаче обявиха, че са направили малка крачка, която обаче е огромен скок за българските граждани.

Стефан Сабрутев изтъкна, че с приемането на намаленията при изискуемите гаранции за организациите ще се осигури по-голяма конкурентоспособност и понижение на цените, които всички плащат.

Минути по-рано на второ четене окончателно минаха промените в Закона за управление на отпадъците, с които се намаляват наполовина изискуемите банкови гаранции от организациите за оползотворяване на отпадъци. За организациите за оползотворяване на опаковки тя вече няма да е 1 млн. лева, а 250 хил. евро. Тези за оползотворяване на отработени масла и отпадъци от обувки и текстил ще се гарантират със 125 хил. евро вместо досегашните 500 000 лв.

Така ще могат да се включат и по-малки организации, коментира на брифинг в НС Сабрутев. Той увери, че се запазват и необходимите механизми, с които МОСВ да осъществява ефективен контрол. Той дори определи измененията като "революционни".

На въпрос какво точно ще се случи с автомобилите втора ръка Сабрутев каза: "МОСВ тепърва ще реглицира таксата. Доколкото разбрах, подготвя се десетократно намаление, тя ще е съвсем минимална".

Секунди след изявлението им обаче Петър Петров от "Възраждане" отправи тежки обвинения за подмяната в замисъла на текстовете и дори ги заподозря в лобизъм. Той разказа, че във вторник е имало работната комисия, свързана с техните 11 предложения. А представителите на МОСВ подкрепили текстовете, това било записано и в доклада, министър и зам.-министър също дали "за" в ресорната комисия. В противовес на това групата на "Прогресивна България" обаче гласувала "против" както в комисията, така и в зала днес.

"Не се засили контролът върху лицата, упражняващи дейност за събиране, третиране, обработка на отпадъци", гневен е Петров. Според него българските граждани ще продължат да плащат екотакса за регистрация на автомобилите, а голяма част от нея ще отива към организации, някои от които ще продължат да са с фиктивна дейност. "Не се подобри контролът върху дейността, която в някои случи единствено обслужва организираната престъпност. За съжаление това днес направи и парламентарната група на "Прогресивна България", каза депутатът.