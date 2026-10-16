Българско участие в международната конференция "Octopus 2026" на Съвета на Европа

Прокурорът от Софийската градска прокуратура Михаела Николаева и завеждащият отдел "Киберпрестъпления" в Националната следствена служба Светослав Василев участваха в международната конференция "Octopus 2026" на Съвета на Европа, която се проведе в периода 14–16 октомври 2026 г. в Страсбург, Франция, съобщипа от пресцентъра на Прокуратурата на Рерублика България.

Конференцията е посветена на международното сътрудничество в борбата с киберпрестъпността и електронните доказателства. Форумът се провежда в контекста на отбелязването на 25-ата годишнина от Конвенцията за киберпрестъпността на Съвета на Европа.

В рамките на събитието Михаела Николаева и Светослав Василев участваха и в работен семинар на Европейската съдебна мрежа за киберпрестъпления, посветен на разработването на обучения по Втория допълнителен протокол към Конвенцията за киберпрестъпността.

По време на конференцията бяха обсъдени и актуални въпроси на сътрудничеството между българската прокуратура, Националната следствена служба и правоохранителните органи на САЩ. В срещи с представители на Департамента по правосъдие на САЩ бяха разгледани теми, свързани с взаимодействието между институциите в противодействието на киберпрестъпността.