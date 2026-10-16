Избирателните права на лишените от свобода и поставените под запрещение бяха във фокуса на срещата с Венецианската комисия

Възможните решения на конституционния проблем с абсолютната забрана за гласуване на лишените от свобода и поставените под запрещение български граждани и какъв е опитът на други държави. Това беше основният поставен въпрос от министъра на правосъдието Николай Найденов на среща с докладчици на Венецианската комисия. В срещата участваха представители на консултативния орган по правата на човека към Съвета на Европа, водени от зам.-председателя на комисията Ейрих Холмьовиц, министъра на правосъдието Николай Найденов, заместник-министъра Ирена Борисова и експерти на Министерство на правосъдието (МП).

Експертизата на Европейската комисия за демокрация чрез право, известна и като Венецианска комисия, е потърсена във връзка с изпълнението на решения на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) срещу България по групата дела „Кулински и Събев“ (избирателните права на лишените от свобода) и „Анатолий Маринов“ (избирателните права на поставените под ограничено запрещение). Европейския съд по правата на човека приема, че автоматичното ограничаване на правото на глас, без да се отчита конкретната ситуация на всеки човек, противоречи на Европейската конвенция за правата на човека. Проблемът бе отнесен до Конституционния съд, с искане за тълкуване на забраната за гласуване в Основния закон, но питането бе отклонено от КС, тъй като разпоредбата е ясна и не може да бъде променена чрез задължително тълкуване.

„Благодаря Ви за възможността да се ползваме отново от Вашия експертен капацитет и опит в конституционната материя. България е твърдо ангажирана със спазването на правата на човека и с ефективното изпълнение на решенията на Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ)“, заяви пред докладчиците правосъдният министър. Найденов подчерта, че през последните години в МП са положени значителни усилия за преодоляване на проблема. „Предизвикателството пред нас е да се намери балансирано и правно издържано решение, което, от една страна, да гарантира съответствието със стандартите на Европейската конвенция за правата на човека, а от друга – да отчита особеностите на засегнатите категории граждани. Затова ще е много полезно становището на Венецианската комисия, както и сравнителния анализ с уредбата в други държави, извършван от Комисията в момента“, каза министърът.

Ейрик Холмьовиц благодари за възможността да се обсъди проблемът и да се потърсят най-добрите възможни варианти. Докладът с препоръките на Венецианската комисия ще бъде приет на пленарното й заседание през декември.

В София докладчиците ще се срещнат също с парламентарните групи в 52-то Народно събрание, с ЦИК и омбудсмана.