Пенсионираха шефката на Стария Пловдив проф. Елена Кантарева. Тя: Има по-възрастни от мен на ръководни постове

Срамно е това отношение към мен за всичко, което съм допринесла за града, коментира огорчено тя

Директорката на общинския институт "Старинен Пловдив" проф. д-р Елена Кантарева-Дечева е освободена поради навършване на пенсионна възраст, съобщиха от градската управа.

"Кметът Костадин Димитров и екипът му изказват благодарност за професионализма, отдадеността и приноса на Кантарева към опазването и популяризирането на културно-историческото наследство на града", се казва в съобщението.

И допълват, че тя е свързана с грижата за едни от най-ценните паметници и пространства на Пловдив. "Нейният опит като реставратор и ръководител е част от общите усилия за съхраняването им и представянето им пред пловдивчани и гостите на града", посочват от градската управа.

Проф. Кантарева е знаков реставратор и експерт. Именно на нея дължим възстановените римски мозайки в Епископската базилика и Малката базилика.

"Толкова бързо ли разпространиха информацията за моето пенсиониране", коментира учудено пред "24 часа" Кантарева. Тя е на 63 г., но е хабилитирано лице и като учен има право да работи до 65 г.

Учудена е от решението на местната управа, тъй като има ръководители на културни институции, които са доста по-възрастни от нея, но заемат постовете си. "Това е срамна постъпка", коментира с огорчения Кантарева. И заговори за двойни стандарти, посочвайки, че директорът на Градската художествена галерия Красимир Линков е роден през 1952 г., шефът на Археологическия музей доц. Костадин Кисьов - през 1957 г., а ръководителят на Етнографския доц. Ангел Янков през 1960 г.

"Както виждате, аз съм по-млада от тях. Нищо неочаквано", добави Кантарева. И сподели, че й било наредено до довечера да сдаде поста.

Кантарева пое "Старинен Пловдив" след спечелен конкурс през юни 2021 г. Преди нея през този пост се изредиха Минко Кафтански, Йордан Илиев и Богомил Грозев.

"След всичко, което съм допринесла за "Старинен Пловдив" ми се отблагодариха по този начин", каза още реставраторката. Тя е един от движещите фактори за вписването на римските мозайки на Филипопол в ЮНЕСКО. Не е ясно сега кой ще продължи това.

За директор на "Старинен Пловдив" назначават Рая Маринова, която се е завърнала от майчинство, а досега е заемала поста зам.-директор. Сочена е за професионалист и за човек, който познава работата на архитектурния комплекс.

"Продължавам преподавателската си работа в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство. Моите умения в реставрацията никой не може да ми ги отнеме", каза още Кантарева. На последните парламентарни избори тя беше на 19-о място в листата на "Прогресивна България".