Ерол Мюмюн обвини полицията в Кърджали в насилие над граждани

"Десетки жители на Кърджали се страхуват да подадат сигнали за полицейско насилие, защото се притесняват от последващи репресии", заяви заместник-председателят на ДПС и кмет на община Кърджали Ерол Мюмюн. Той отправи остри обвинения към ръководството на Областната дирекция на МВР заради отношението на полицаи към задържани граждани.

„В Кърджали витае някакъв страх от милиционерщина. Чудим се дали се връщат тоталитарните времена, дали полицията е полиция, която трябва да пази гражданите, или се е превърнала в Държавна сигурност, която напомня за едни мрачни времена от българската история", каза Ерол Мюмюн.

Изявлението му идва ден след като на брифинг в парламента от ДПС беше поискаха оставката на директора на ОДМВР-Кърджали старши комисар Шерю Милчев заради твърдения за полицейско насилие.

Според кмета случващото се не е изолиран случай, а практика, която продължава от месеци. Към него и негови колеги са постъпили сигнали от много граждани, които се оплаквали от насилие при задържане. Ерол Мюмюн твърди, че пострадалите са много повече, но част от тях отказват публичност от страх за живота си.

„Не е нормално да се задържат хора и да бъдат пребивани като кучета, по каквато и да е причина. Не знам какво още трябва да се случи в Кърджали, за да се спре тази зловеща практика. Може би трябва да има смъртен случай или смъртни случаи, за да се вземат някакви мерки", заяви кметът.