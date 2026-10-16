Общините Шумен, Каспичан и Велики Преслав продължават работата по инициативата „Оттука започва България“, насочена към гостите на „Евровизия 2027“ и развитието на туризма в региона

Варненската туристическа камара ще съдейства за разработването на туристически маршрути, които да привлекат посетители в общините Шумен, Каспичан и Велики Преслав по време на „Евровизия 2027“. Ангажиментът беше поет на работна среща в Шумен с участието на представители на трите общини, на която бяха разгледани вече подготвените предложения за еднодневни и двудневни туристически обиколки и възможностите за тяхното практическо реализиране.

В срещата участваха кметът на община Шумен проф. Христо Христов, кметът на Велики Преслав инж. Янко Йорданов, заместник-кметът на Каспичан Жечка Недялкова, заместник-кметът на Шумен по европейски политики, екология и туризъм Даниела Русева и директорът на Общинското предприятие „Туризъм, публични прояви и атракции“ Дияна Николова. От страна на Варненската туристическа камара присъстваха съпредседателят проф. д-р Стоян Маринов и Людмила Недялкова.

Инициативата „Оттука започва България“ беше поставена на дневен ред през август, когато кметовете на Шумен, Каспичан и Велики Преслав обединиха усилията си за създаване на общ туристически продукт. Идеята възникна във връзка с очаквания засилен интерес към България покрай провеждането на „Евровизия 2027“ и възможността част от чуждестранните гости да посетят историческите и природните забележителности на Североизточна България. Още тогава беше поставена задачата да се разработят конкретни маршрути с ясна програма, транспортно обслужване и възможности за организирани посещения.

В основата на концепцията е общото историческо наследство на трите общини, на чиято територия се намират едни от най-значимите паметници, свързани с възникването и развитието на българската държава. Плиска, Велики Преслав, Мадарският конник и Шуменската крепост са сред основните обекти, около които се изгражда туристическият продукт. Предимството на региона е възможността тези забележителности да бъдат посетени в рамките на един или два дни.

Бяха обсъдени и предложения за разширяване на маршрутите с други интересни за туристите места, сред които конезаводът „Кабиюк“, Дворът на кирилицата, районът на село Мараш и винарската изба в Царев брод. Така туристическите програми могат да предложат по-разнообразни преживявания, съчетаващи история, природа, местни традиции и винен туризъм.

Представителите на Варненската туристическа камара поеха ангажимент да прегледат предложените маршрути и да съдействат за тяхното оптимизиране, като бъдат съобразени разстоянията между обектите, времето за посещения и удобството на туристите. Обсъдени бяха възможностите за работа с туристически агенции, включването на туроператори и осигуряването на подходящ транспорт. Споделени бяха и добри практики от други общини, които могат да бъдат приложени при разработването и популяризирането на туристическия продукт.

По време на разговора беше поставен акцент и върху дългосрочните възможности на инициативата. Общата позиция на участниците е, че маршрутите не бива да бъдат ограничени единствено до провеждането на „Евровизия 2027“. Целта е да се създаде туристически продукт, който да продължи да се предлага и през следващите години, да привлича повече посетители и да насърчава по-продължителния им престой в региона.

Работата по инициативата ще продължи с нови срещи между представителите на общините и туристическия бранш. Предстои да бъдат уточнени окончателните варианти на маршрутите, транспортното обслужване и начините за предлагането им чрез туристически агенции. Участниците се обединиха около необходимостта от кратки срокове за подготовка, така че общият туристически продукт „Оттука започва България“ да бъде готов за популяризиране пред потенциалните посетители.