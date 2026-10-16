Запалиха два служебни автовобила на ДПС в Търговище, партията излезе с декларация

По информация от МВР в Търговище там разследват пожар в два леки автомобила. Според бюлетина за произшествиятга, на 15.10.2026 г. около 22,10 часа на улица в града е възникнал пожар в два паркирани леки автомобила „Мерцедес Вито" със софийска регистрация. В резултат двете МПС са частично изгорели. Пожарът е погасен от служители на РСПБЗН-Търговище.

Извършен е оглед на местопроизшествието. По случая е образувано досъдебно производство по чл. 330, ал. 1 по описа на управлението. Действията по разследването се ръководят от прокурор от Районна прокуратура - Търговище.

Бюлетинът не уточнява кой е собственик на опожарените коли. Това става ясно от декларация на областната организация на ДПС, разпространена по-късно. Тя гласи:

"След брутален палеж на два служебни автомобила на ДПС в Търговище, структурата настоя за незабавни действия на МВР и Прокуратурата

Снощи два служебни автомобила на ДПС в Търговище бяха брутално подпалени, докато са паркирани в непосредствена близост до партийния офис и жилищна сграда. По информацията ни автомобилите са били залети с леснозапалима течност в двигателната част, което е създало сериозен риск не само за имуществото, но и за живота и здравето на живущите в района.

В навечерието на демократични избори подобни прояви ни връщат към мрачни времена, които вярвахме, че са останали в миналото. Насилието, сплашването и опитите за противопоставяне нямат място в едно демократично общество!

Настояваме за незабавни, обективни и адекватни действия от страна на Министерството на вътрешните работи, Областната дирекция на МВР в Търговище, Прокуратурата на Република България, Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" и всички компетентни институции. Очакваме бързо и пълно разследване, установяване на извършителите и подвеждането им под отговорност.

Демокрацията не може да съществува там, където страхът и насилието се използват като средство за натиск. Никой няма право да застрашава човешкия живот и да посяга на правото на свободно политическо участие.

ДПС ще продължи да защитава правата и свободите на всички български граждани. Те са изконни човешки ценности, а свободата, достойнството и сигурността на всеки български гражданин трябва да бъдат гарантирани!".