За 10 месеца 12 сигнала за бомби в сгради на военното министерство

Позицията на България относно атаките в Черно море не е колеблива, а е ясна, настоя министър Димитър Стоянов

На 5 и 6 октомври по електронната поща са получени три заплахи за взривни устройства, поставени в сградата на Министерството на отбраната в София. От 1 януари до 7 октомври е имало и още 9 заплахи за бомби в детски градини и други структури към агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" в Пловдив, Стара Загора и Карлово. При всички сигнали за обекти на МО и структурите към агенцията са извършени проверки и са предприети мерки за засилване на охраната.

Тази статистика представи пред депутатите министърът на отбраната Димитър Стоянов на днешния парламентарен контрол.

Все не е установено от коя страна са изпратени съобщенията, нито IP адресът на използваното устройство. Информацията е изпратена към МВР и ГДБОП.

Позицията на България относно атаките в Черно море не е колеблива, а е ясна, заяви още Стоянов в отговор на депутата от ДБ Атанас Славов. Народният представител отново искаше да получи повече информация доколко България се възползва от европейските инициативи за подкрепа на отбранителната индустрия и модернизацията на въоръжените сили. Славов напомни, че финансирането по програмата EDIP е безвъзмездно, а не под формата на дългосрочни кредити с ниска лихва.

Преди месец, отново по питане на Славов, министърът обяви, че България няма да се включи в новата антидрон инициатива на НАТО, която бе обсъждана това лято в Анкара, защото се дублирали вече започнати проекти с ЕС.

"МО не е участвало в изработването на програмата и в подбора на военните оркестри във фестивала на военни оркестри във Велико Търново в Деня на независимостта. Министерството не е участвало в проявите, поради което няма и съгласуване на програмата и участниците", така Стоянов отговори на „Възраждане" за участието на турския военноисторически оркестър "Бурса Мехтер Такими" в честванията във Велико Търново тази година.

Стоянов обаче уточни, че НВУ „Васил Левски" е участвал като съорганизатор, но ангажиментите са били свързани с музикалната част - с осигуряване на български военни оркестри. МО не определя програмата на празничните прояви, организирани от Община Велико Търново, подчерта министърът.