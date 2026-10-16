Специализирани кабинети в Русе разширяват възможностите за работа с деца със специални образователни потребности

Специализирани кабинети и терапевтични пространства за деца и ученици със специални образователни потребности бяха официално открити в Професионалната гимназия по транспорт "Кирил Старцев" в Русе, съобкават от общинския пресцентър. Базата е изградена и оборудвана от Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование и вече се използва за педагогическа, психологическа и терапевтична работа.

Официални гости на събитието бяха заместник-кметът Енчо Енчев и началникът на Регионалното управление на образованието Магдалена Ананиева. Отец Деян отслужи водосвет за здраве и благополучие на децата, техните семейства и специалистите, които се грижат за тяхното развитие.

Енчо Енчев поздрави директора на Регионалния център Евгения Стоянова и нейния екип за положените усилия. Той подчерта значението на подходящата образователна среда за развитието на индивидуалните способности и преодоляването на затрудненията, пред които са изправени децата.

"Всяко дете заслужава да расте в среда, която отчита неговите потребности и насърчава силните му страни. Приобщаващото образование е не само професионална отговорност, но и израз на уважението ни към човешкото достойнство и правото на пълноценно развитие. Зад всяка крачка напред стоят знанията, търпението и всеотдайността на специалистите, както и усилията на семействата. Вярвам, че тук ще бъдат постигнати още много успехи, които ще носят увереност на децата и удовлетворение на всички, ангажирани с тяхното развитие", заяви Енчев.

Началникът на РУО – Русе Магдалена Ананиева отбеляза, че всяко дете има своите особености и се нуждае от индивидуален подход, разбиране и постоянство. Тя акцентира и върху необходимостта от грижа за семействата, които трябва да получават професионални насоки и съдействие при преодоляването на ежедневните предизвикателства. Според нея успешното приобщаване изисква тясно сътрудничество между образователните институции, специалистите и родителите.

Директорът на Регионалния център Евгения Стоянова представи дейността на институцията, която работи с над 400 деца и ученици със специални образователни потребности. Тя посочи, че зад всяко от тях стоят различна лична история, индивидуални затруднения и постижения, а основната задача на екипа е да насърчава самостоятелността и увереността им. Стоянова благодари на специалистите за всеотдайността, като подчерта, че най-важният показател за ползата от създадените условия е напредъкът на децата.

След приветствията беше прерязана лентата на базата, а гостите разгледаха функциониращите кабинети и се запознаха с тяхното оборудване и предназначение. Те са обособени за кинезитерапия, арттерапия, трудотерапия, ерготерапия, музикотерапия, халотерапия, сензорна интеграция и невротренинг с биологична обратна връзка. Дейностите са насочени към подобряване на двигателните, познавателните, комуникативните и социалните умения, както и към развитието на самостоятелността и емоционалното благополучие на децата.

Две зали за сензорна интеграция са оборудвани за занимания, които подпомагат възприемането и обработването на информацията, постъпваща чрез сетивата. Чрез тях се развиват координацията, ориентацията в пространството и способността за взаимодействие със заобикалящата среда. Кинезитерапията включва индивидуално подбрани физически упражнения и двигателни техники, съобразени с конкретните затруднения и възможности на всяко дете.

В специализираните кабинети по ерготерапия и трудотерапия децата усвояват практически умения, които им помагат да бъдат по-самостоятелни в ежедневието и да се справят по-уверено с различни дейности. Арттерапията и музикотерапията от своя страна използват творческите занимания като средство за общуване, себеизразяване и емоционално развитие, особено при деца, които изпитват затруднения с традиционните форми на комуникация.

Сред технологично оборудваните пространства е кабинетът за невротренинг с биологична обратна връзка, в който чрез специализиран софтуер и интерактивни упражнения се работи върху вниманието, концентрацията и саморегулацията. Съвременното оборудване позволява на специалистите да съчетават различни методи според потребностите на децата и да работят в тясно взаимодействие с техните родители и учители.

Официалното откриване на специализираните помещения е част от проявите, с които се отбелязва 20-годишнината от създаването на регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование. По този повод тази вечер от 18 ч. в зала „Филхармония" в Русе ще се състои концерт с участието на деца и ученици, с които работи русенският център. Чрез музикални и творчески изпълнения те ще покажат своите таланти и постижения, превръщайки събитието в празник на постоянството, приобщаването и равните възможности.