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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23746165 www.24chasa.bg

Задържаха селски кмет заради фалшиви документи за пенсии

Ненко Станев

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Селският кмет е задържан за 24 часа по Закона за МВР Снимка: СНИМКА: Pixabay (илюстративна)

67-годишен е задържан по подозрение, че е изготвял фалшиви документи за осигурителен стаж, с които жители на областта са кандидатствали за пенсии, съобщиха от ОДМВР - Кърджали. До момента полицията е установила седем души, които са представили такива документи в териториалното поделение на НОИ в Кърджали.

Според разследващите документите са били изготвяни от името на фирма от Габрово. При проверка в сграда на кметство полицаите открили още два образеца за осигурителен стаж, чиято достоверност предстои да бъде проверена. Работата по случая продължава за документно престъпление по чл. 308 от Наказателния кодекс за съставяне на неистински официални документи.

По неофициална информация задържаният е Исмет Иляз, кмет на джебелското село Папрат.

Селският кмет е задържан за 24 часа по Закона за МВР

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