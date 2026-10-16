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Министър Ивкова към младите медицински специалисти: Ще подкрепим развитието ви

Ваньо Стоилов

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Министър Катя Ивакова Снимка: Архив

"Създаването на условия за достойна професионална реализация на младите медицински специалисти в България е приоритет на Министерството на здравеопазването". Това подчерта министър Катя Ивкова пред абсолвентите от специалностите „Медицинска сестра" и „Акушерка" на Медицинския университет - Варна по време на тържествената церемония по дипломирането им във Велико Търново, съобщиха от пресцентъра на министерството.

Министър Ивкова поздрави младите специалисти за избора им на професии, в които знанията и отговорността вървят ръка за ръка с човечността. Тя подчерта незаменимата роля на медицинските сестри и акушерките както в лечението и възстановяването на пациентите, така и в осигуряването на грижа и подкрепа в най-трудните моменти.

"Правим всичко възможно, за да имате вие, младите кадри, условия за реализация в здравната система и сигурно професионално бъдеще в страната", заяви министър Ивкова.

Тя благодари на всички медицински сестри и акушерки за ежедневната им отдаденост и потвърди ангажимента на МЗ да работи за професионалното развитие и задържането на младите кадри в България, включително чрез постоянен диалог с Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи.

Министърът изрази признателност към преподавателите и академичното ръководство за подготовката на младите специалисти и насърчи дипломантите да продължат да надграждат знанията и уменията си.

Тя поздрави Медицинския университет - Варна за активното му международно сътрудничество и потвърди готовността на МЗ да подкрепя обмена на знания, опит и добри практики.

Министър Катя Ивакова Снимка: Архив

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