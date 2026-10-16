Във Велико Търново доставиха 220 900 бюлетини за изборите при строги мерки за сигурност

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В Областна администрация – Велико Търново на 16 октомври бе получена централизираната доставка на 220 900 броя бюлетини за изборите за президент и вицепрезидент, които ще се проведат на 25 октомври.

Пратката пристигна при строги мерки за сигурност, с ескорт от полиция и жандармерия. Палетите с изборните книжа бяха посрещнати от областния управител Марин Богомилов, председателя на РИК – Велико Търново Христо Данев и ръководителя на Техническия екип към Областна администрация Петя Райкова, заедно с членове на екипа.

Изборните книжа ще бъдат съхранявани в специално подготвени помещения до предаването им на общинските администрации.

„Складовете са под охрана с инсталиран СОТ и денонощен пост на ОДМВР – Велико Търново. Общините от региона ще получат бюлетините и изборните материали по изготвен график", съобщи Марин Богомилов.

На територията на област Велико Търново са разкрити общо 406 секции, като 5 от тях са подвижни секционни избирателни комисии. С право на глас са 200 816 избиратели от Четвърти МИР – Велико Търново.

Областният управител заяви, че е създадена нужната организация, навреме са получени параваните и всички изборни книжа и материали, необходими за обезпечаване на изборния процес на 25 октомври.