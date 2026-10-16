Шишков за анексите на поръчки: Методиката винаги ще е необходима, когато има инфлация

Методика за индексация на обществените поръчки, чрез т.нар. анекси винаги ще бъде необходима, стана ясно от коментар на регионалния министър Иван Шишков в парламентарните кулоари днес.

Повод за думите му са атаките срещу него и обвиненията, че той е въвел методиката за индексация на договорите за мантинели. Най-остри към него са от ДПС, които го обвиняват за поскъпването на съоръженията, властта обаче обяви, че фирми, печелили обществените поръчки са пренасочвали част от парите за полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. Самият той отправи обвинения към властта, че някой се готви да "открадне едни милиарди през Шишков и АПИ". Днес Шишков лаконично отговори: Най-вероятно те така са правели.

"Нищо не се готвим да крадем. Най-вероятно така са правили и вероятно смятат, че щом министерството работи, от работата произтичат кражби. От нашата ще произтичат инвестиции", обеща министърът.

Шишков призна, че по управлението на служебния кабинет, в който бе министър, са задвижени и процедурите с анекси, които де факто оскъпиха процедурите за мантинели. "Тогава се бе стигнало до доста сериозна инфлация и беше невъзможно строителният бранш изобщо да продължи да строи в рамките на сключените договори и се наложи да направим това", каза Шишков. Според него неслучайно има поговорка, че крадецът вика "дръжте крадеца".

"Аз, в първите ми дни като министър, излязох и казах, че беше направен опит с изменение на тази методика. Говорим за декември 2025 г., дни след като редовният кабинет си подаде оставката, беше направен опит да се платят авансите. Същата методика, за която ни критикуват, измениха така, че наистина да бъдат откраднати много пари. Методиката беше абсолютно необходима. Тя винаги ще бъде необходима, за съжаление, когато има инфлация, но тя трябва да е нормативен документ, който съответства на реалността. Когато нормативните документи, които определени управляващи са се опитвали да правят не в полза на обществото а най-вероятно на определени фирми и на определени джобове, когато това спре, създаваме дискомфорт на тези, които са се хранели от този начин на управление", коментира Шишков.

Той коментира тази сутрин темата и в телевизионно интервю, но продължи с разясненията и в НС.

"Поръчките (за мантинели - б.р.) са правени по времето на правителството на Кирил Петков, договорите са подписвани от АПИ по времето на нашия служебен кабинет. Всички анекси са подписвани след това. На 3 от тези позиции за южна България анексите са превишили над 50% сумата, която е могло да се ползва в обществената поръчка. Т.е. ако във всички тези райони са били до около 50 млн. или в този порядък са договорите, в трите южни района са надвишавали над 50%, което означава, че има нарушение на закона. В тези участъци са възложени много повече работи и са дадени много повече пари извън това, което законът е позволявал", заяви министърът. Той не разбира къде е сегашното ръководство на министерството на регионалното развитие.

Шишков обаче не каза кой точно е прибрал тези пари. "Най-вероятно са отишли в тези джобове които се вълнуват сега. Мисля, че министър Демерджиев ги посочи и от там започна цялата тази приказка с мантинелите", настоя той. Категоричен е, че са направени закононарушения в нечия полза.

Веднага след новите му обяснения, Халил Летифов от ДПС напомни, че формацията иска информация за договорите за мантинели и вече няколко пъти се опитва да привика на изслушване по темата Шишков и вицепремиера Гълъб Донев. Зам.-шефът на парламентарната група видя потвърждение на подозренията им, че министърът стои зад формулата за оскъпяване на мантинелите. „Магическата формула представлява оскъпяване до 160%", заяви Летифов.

Атидже Вели пък настоя, че единствените "полети", от които хората се интересуват са летящите цени на храните, горивата и услугите.