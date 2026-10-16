Министър Георги Вълчев: Математиката е важна за развитието ни като модерно общество

Изучаването на математика е важно за бъдещото ни развитие като модерна икономика, като модерно общество. До началото на следващата учебна година ще продължим работата, за да имаме по-конкретен резултат за създаването на мрежа от училища с разширено изучаване на математика в прогимназиалния етап. Това каза министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев по време на парламентарния контрол в отговора на въпрос на Красимир Вълчев от ГЕРБ.

"Капацитетът за математическите гимназии е недостатъчен за прием на всички ученици в 5-и клас. Всяка година в СМГ кандидатстват над 600 ученици за 200 места. Пропускаме да развиваме математическия талант на стотици ученици. Под 1500 зрелостници избират матура по математика. България не може да просперира без инженери", категоричен е Красимир Вълчев. Той уточни, че мярката за създаването на мрежа от училища с разширено изучаване на математика е лесна и посъветва министъра да възложи задачата на началниците на трите регионални управления на образованието, за да не "изпускаме годишно 500 деца". Няма как да просперираме като държава с толкова малко ученици, които учат задълбочено математика, допълни Красимир Вълчев.