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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23746539 www.24chasa.bg

Показват МВР - символи от различни периоди в музея в Пазарджик

Диана Варникова

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Плакат за изложбата Снимка: Регионален исторически музей- Пазарджик

На 20 октомври от 18:00 ч. в Регионален исторически музей – Пазарджик ще бъде открита изложбата „Символи на държавността", посветена на 147-та годишнина от създаването на Министерството на вътрешните работи (МВР).

Експозицията представя част от личната колекция на доц. д-р Людмил Георгиев – дългогодишен служител в системата на МВР и преподавател по криминалистика и съдебни експертизи.

Посетителите ще имат възможност да разгледат автентични елементи от униформено облекло, отличителни знаци, символи и предмети, свързани с историята и професионалната дейност на полицията, милицията, армията, пожарната и Военноморските сили. Експонатите обхващат различни исторически периоди и проследяват промените в институционалната организация, символиката и професионалната идентичност на службите, ангажирани с опазването на обществения ред и сигурността.

Информационните материали, предоставени от Музея на МВР, допълват експозицията с исторически контекст и подпомагат по-задълбоченото разбиране на представените предмети и тяхното значение.

Чрез съчетаването на автентични артефакти и документално-историческа информация изложбата „Символи на държавността" разкрива важни страници от развитието на българските институции и професионалните общности, свързани с гарантирането на обществения ред и националната сигурност.

Експозицията има за цел да допринесе за съхраняването и популяризирането на историческата памет, като насочи вниманието към институционалното наследство и неговото значение за развитието на българската държавност.

Изложбата може да бъде посетена до 30.11.2026 г. в работни дни – от 9,00 до 17,00 ч., събота и неделя – от 10,00 до 17,00 ч. Телефон за връзка и заявки: 034/443 108 (вътрешен 103).

Плакат за изложбата

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