Прибраха кактусите и засадиха лалетата в Ботаническата градина в Балчик

В Университетската ботаническа градина в Балчик едрите кактуси и сукуленти, които през топлите месеци напомнят на посетителите за пустинни пейзажи, се прибират в оранжерии, където ще останат до настъпването на пролетта, каза Велина Турлекова, ландшафтен архитект. $Около 2 дни продължи прибирането, то се извършва на ръка от наши работници", добави тя.

В момента се провежда пролетното зацветяване на луковичните растения и на теменужките. "В големите парцели луковиците за лалетата са засадени, остава още малко. Теменужките вече цъфтят. Засаждат се минзухари, кокичета, незабравки и други сезонни растения, които ще цъфтят рано напролет", обяснява тя.

Засадени са около 90 000 луковици на лалета, зюмбюли и други, които се очаква да разцъфтят от март до началото на май през следващата година. И тази пролет гостите на градината ще видят разнообразие от сортове лалета – от класически Дарвинови, божуровидни и ресничести до лилиецветни, с багри от снежнобяло до почти черно, оранжево, жълто и пъстри комбинации. Колекцията включва и 10 нови вида лалета, които за първи път ще бъдат представени в Балчик и ще бъдат специално обозначени за любителите на цветята.

"Колекцията от растения се обновява ежегодно – и с кактуси, и други видове", каза още специалистът.

Някои от кактусите достигат тегло над 600 кг, което превръща прибирането им в нелека работа. "Всичко се извършва на ръка заради крехките стъбла на бодливите гиганти, затова разчитаме и на подкрепата на колегите от ботаническата градина във Варна", казват от градината в Балчик. Колекцията им включва над 800 екземпляра от 42 растителни вида, разположени на площ от 680 кв.м. Сред най-внушителните представители са кактусите от род Opuntia, както и сукулентите от семействата Млечкови и Столетникови . Зазимяването на представителите от сухите субтропици ще бъде последвано и от техните по-влаголюбиви ''братовчеди'' – колекциите от палми и тропични растения.

През зимата те се съхраняват при температура около 15°C, съобразена с видовете на всяка от колекците. С настъпването на пролетта растенията отново ще заемат местата си на открито, за да представят характерното си разнообразие от размери и екзотични цветове.

Междувременно посетителите ще могат да се насладят на още по-богато разнообразие от тропични видове в експозиционната оранжерия на градината, където през януари и февруари цъфтят различни ксерофитни видове. В оранжериите на Ботаническата градина се съхранява богата колекция от над 5000 вида кактуси и сукуленти (при общо над 6000 вида декоративни растения на нейната територията от 197 декара). Там може да се види най-старият кактус в градината - над 110-годишен екземпляр, запазен още от нейното основаване през 1955 г. от акад. Даки Йорданов.

В оранжерията се намира и вековна маслина на възраст над 350 години, закупена със сертификат от Гърция, а край откритите части растат още други маслинови дръвчета, които дават плод, благодарение на специфичния микроклимат, допълва още Турлекова.

За следващия сезон екипът подготвя атрактивна иновация – образователна пътека в един от горските масиви. Тя ще разполага с информационни табели, зони за отдих и уникална озвучителна инсталация, която преобразува биотеченията на растенията в музика, достъпна за посетителите.

През този сезон градината са посетили над 180 00 туристи. "И в момента в градината има румънци, французи, австрийци, българи, които разглеждат алпинеума, разхождат се, влизат в оранжериите", казаха още оттам.