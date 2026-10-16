Витанов за атаката си към шефа на КНСБ: Стандартът му е двоен, но уважавам синдикатите

"Навремето, когато ГЕРБ замразяваха пенсии и възнаграждения, нямаше реакция. Аз съм убеден в по-топлите връзки на Пламен Димитров с предишното ръководство", заяви депутатът

Шефът на най-голямата парламентарна група попита защо има протести, след като механизмът за минималната заплата бе договорен с работодатели и синдикати

Просто изразих лично мнение. Много уважавам синдикалната дейност, особено като ляв човек, за мен е неизменна част от икономическия живот на всяка страна.

С тези думи Петър Витанов опита да обясни емоционалната си публикация във фейсбук снощи, в която сравни председателя на КНСБ Пламен Димитров с американския синдикален лидер Джими Хофа. Подобно сравнение, макар и без имена, той направи и по време на дебатите за определянето на размера на минималната работна заплата. "Вие сте прав за синдикатите в България. Не мога да генерализирам, но има елементи на Джими Хофа и при нас", вметна той още преди месец. (Джими Хофа е легендарен американски профсъюзен лидер, който оглавява мощния синдикат на шофьорите и превозвачите „Тиймстърс". Слухове обаче го свързват и с мафията, съден е за корупция и измама - б.р.) В четвъртък Витанов бе още по-краен, след като Димитров анонсира днешния синдикален протест срещу решението на властта да закове минималните възнаграждения на 660 евро.

"Чували ли сте за знаменития американски синдикален лидер Джими Хофа, ръководил най-влиятелния профсъюз на шофьорите от 1957 до 1971-а година? Същият използвал неподозиращите работници, за да организира стачки в полза на мафията. Същият прекарал последните си години в затвора заради злоупотреби с пенсионните фондове на синдиката", написа по-рано Витанов.

От парламентарните кулоари след това той подчерта, че публикацията му не отразява отношение към нито един от основите синдикати у нас.

"Това е персонално отношение към лидера. По моему неговият стандарт е двоен - навремето, когато ГЕРБ замразяваха пенсии и възнаграждения, нямаше реакция. Аз съм убеден в по-топлите му връзки с предишното ръководство (на държавата - б.р.)", каза депутатът. И заяви, че това е личното му виждане и то няма как да бъде променено.

След като днес синдикалистите излязоха на протест и автошествие срещу ниската според тях минимална заплата, шефът на най-голямата парламентарна група отбеляза, че всеки протест за достойни условия на труд и справедливо възнаграждение заслужава подкрепа. Той увери, че е чул аргументите на недоволстващите на среща с тях.

"Всеки иска да се повишават доходите по-бързо. Въпросът е да се намери онова златно сечение, което позволява това повишение, от една страна, без да срине бюджета на една държава", заяви депутатът. Но попита защо ръководството организира протест срещу бюджета, след като параметрите на минималната работна заплата са били договорени между синдикати и работодатели. Напомни, че бе постигнат консенсус за диапазон между 620 и 670 евро, а на ресорната парламентарна комисия присъстваха и представители на КНСБ.