ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Саудитска Арабия прехвана ракети и дронове над Рия...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23746669 www.24chasa.bg

Мнението на гражданите за градската мобилност ще анализира Община Плевен с анкетно проучване advertorial icon

1260
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Община Плевен

В рамките на проекта „Интегриран градски транспорт на Плевен“ /№BG16FFPR003-1.001-0046/ Община Плевен възложи изготвянето на План за устойчива градска мобилност /ПУГМ/. Този документ ще определи бъдещето на придвижването в града и района в следващите 10 години: пешеходни зони, велосипедна инфраструктура, градски транспорт, организация на паркирането и по-зелена и устойчива градска среда. 

В тази връзка Община Плевен очаква мнението на гражданите за градската мобилност с анонимно анкетно проучване, в което в продължение на един месец ще се събират и анализират всички оценки, виждания и препоръки. Всяко мнение е важно за нас!

Линк към анкетата: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckf4Omzf15YCAIeXoykj6ibPA0LDbxfaZPzkqRBaCFoyURFA/viewform 

Община Плевен
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

MILA.BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Завещание на седмицата: Ива Михайлова не е територия, а човек, драги националисти