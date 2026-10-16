В рамките на проекта „Интегриран градски транспорт на Плевен“ /№BG16FFPR003-1.001-0046/ Община Плевен възложи изготвянето на План за устойчива градска мобилност /ПУГМ/. Този документ ще определи бъдещето на придвижването в града и района в следващите 10 години: пешеходни зони, велосипедна инфраструктура, градски транспорт, организация на паркирането и по-зелена и устойчива градска среда.

В тази връзка Община Плевен очаква мнението на гражданите за градската мобилност с анонимно анкетно проучване, в което в продължение на един месец ще се събират и анализират всички оценки, виждания и препоръки. Всяко мнение е важно за нас!

Линк към анкетата: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckf4Omzf15YCAIeXoykj6ibPA0LDbxfaZPzkqRBaCFoyURFA/viewform